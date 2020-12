O pasado xoves, baixo choiva e vento, pequenas empresas da hostalería, o comercio e a cultura volvían a manifestarse diante do Concello esixindo apoio para manter a flote o seu medio de vida. Unha loita polo futuro.

Da crise de 2008 aprendemos que se pode modificar a Constitución en tempo récord e inxectar 64.000 millóns de euros públicos nun “rescate” bancario a fondo perdido. En Galicia aínda non esquecemos, nin perdoamos, o desastre das caixas de aforros.

Mais nesta crise que nos deixa a pandemia non é a banca quen precisa axuda. Son as pequenas economías que levan meses cumprindo ordes de peche e restricións ao seu traballo. Acatan mentres continúan chegando recibos, impostos e taxas. O que non chegan son os apoios, e así agardan día tras día que a propaganda das axudas se traduza en feitos. Vense, con moita razón, no abandono e á intemperie.

Nesta tesitura, un Goberno local máis pendente das intrigas de palacio que de gobernar, presenta para 2021 unha proposta de modificación dos tributos municipais que alporiza a toda a oposición. Unha proposta pobre e cega ante a crise, tramitada de maneira atropelada e sen diálogo previo.

Ante as mobilizacións na rúa e as esixencias da oposición no Concello, o Goberno de Inés Rey manobra in extremis para evitar que o PP perpetre un apagón fiscal: a súa demagóxica proposta de baixada xeneralizada de impostos, que volve a obviar, coma sempre, que nin os servizos públicos nin a protección social se manteñen do aire.

A Marea Atlántica e o BNG levaron ao Goberno local a un acordo de mínimos para aliviarlle o pago das taxas a pemes e autónomos da hostalería, o comercio e a cultura mentres duren as restricións sanitarias. Inclúese tamén a axilización das longamente demoradas axudas do Presco e o diálogo cos sectores máis afectados. E, a partir de 2020, bonificacións para as familias monoparentais, un colectivo moi vulnerable e esquecido.

Pero non cabe o triunfalismo.

É un acordo necesario, pero nin moito menos suficiente para quen se atopa á beira do abismo. Circunstancias excepcionais requiren de medidas excepcionais. O Goberno de Inés Rey debe abandonar a súa atalaia de privilexios, cumprir o pactado e deseñar uns Orzamentos 2021 adaptados á crise.

Desde a Marea Atlántica non imos deixar de lembrarllo, nin de suxerir e impulsar políticas en beneficio da cidadanía. Debémosllo a esa xente á intemperie.