O Goberno de Inés Rey non é alleo á situación que está a vivir esta cidade. Por ese motivo, o pasado mes de novembro, este Goberno municipal levou a pleno unhas ordenanzas fiscais que non só non recollían suba algunha nas taxas e impostos municipais, senón que rexistraban baixadas na recadación por unha suma total de 650.000 euros anuais. Os hostaleiros, un ano máis, non pagarán as terrazas. Os que herdan a vivenda habitual pagarán ata tres veces menos de plusvalías que ata agora, e quen queira levar a cabo obras de rehabilitación en zona Pepri aboará a metade polas súas licenzas. Mais este goberno nunca fixo bandeira demagóxica das rebaixas fiscais. Os impostos son o único medio para garantir os servizos. Sen eles non hai políticas sociais, culturais ou de estímulo económico como as que estamos a levar a cabo. Non cremos en baixadas indiscriminadas de impostos. Si cremos na necesidade de aliviar as cargas a que menos ten. Este Goberno ten a man tendida a todos os grupos para chegar a acordos razoables que beneficien á cidade. Mais non a calquera acordo nin a calquera prezo. É bo que tres formacións progresistas sexamos quen de acordar melloras na política tributaria deste Concello, melloras que están en liña coas anunciadas rebaixas nos recibos da recollida de lixo para todos os negocios afectados por futuros peches.

A nosa alcaldesa estableceu desde o primeiro momento que este sería un Goberno de diálogo, un goberno aberto a falar con todos e capaz de chegar a acordos que vaian en beneficio da Coruña. Coido que desde xuño do ano pasado temos demostrado ampliamente esa vontade. Fixémolo cos orzamentos, co Plan de Rescate Económico e Social da Coruña (Presco), e fixémolo tamén agora, puntualmente, implantando melloras consensuadas en política fiscal. É boa, e necesaria, a discrepancia en política, tamén a crítica construtiva, e así o entendemos. Mais por enriba das diferenzas Inés Rey ten claro que é preciso chegar a acordos, porque iso é o que esperan de nós os cidadáns: que deixemos atrás dunha vez por todas anos de desencontros e enfrontamentos que só contribúen ao illamento político e á división social. Nós temos emprendido outro camiño, un camiño do que xa se están a ver, con claridade, os seus froitos. O noso mandato é o de facer unha cidade mellor, unha cidade marcada tamén pola concordia. Nós xa estamos a dar exemplo dela.