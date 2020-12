Los vecinos del barrio de Monte Alto se vieron ayer sorprendidos por la forma elegida por dos hombres para transportar una silla, ya que no dudaron en hacerlo a bordo de una moto. Mientras el piloto conducía el vehículo, el pasajero situado en la parte trasera sujetaba la silla, elaborada con madera y del tipo de las que se suelen utilizar en las terrazas, sobre su cabeza, lo que llamó la atención de los viandantes que circulaban por la zona. No es habitual que un mueble sea transportado de esta forma, que además supone un riesgo para la circulación, ya que tan solo era sostenida con las manos y no contaba con ningún medio de sujeción.