La Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) denunció ayer que los empresarios de hostelería no recibieron todavía ninguna ayuda por los cierres de sus negocios y por las restricciones impuestas a su actividad. El vocal de hostelería del colectivo, Diego Lis, calificó la situación del sector como “desesperada” y de “abandono” el trato recibido de las administraciones, de las que, dijo que “prometen ayudas que no llegan”. “No podemos más”, se lamentó el hostelero, quien denunció que el plan municipal Presco se anunció en junio y aún no ha llegado. “No conozco a ningún empresario que lo haya cobrado”, señaló Lis, quien añadió que las tramitaciones de las ayudas ofrecidas por la administración autonómica son “imposibles”.