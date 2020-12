Eduardo Toba Blanco (A Coruña, 1951) fue el autor del proyecto del paseo marítimo y en una charla con el alcalde, Francisco Vázquez, vio la oportunidad de recuperar una versión moderna del tranvía que sirviese de embrión de ese metro ligero que vertebraba el transporte europeo y del que llevaba hablando a sus amigos desde “los años 70”. La idea se desvirtuó casi desde el inicio y poco a poco fue perdiendo fuerza hasta que Carlos Negreira suspendió el servicio en 2011. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer su supresión y la liquidación del contrato con la Compañía de Tranvías, firmando así su acta de defunción.

¿Cómo surgió la idea de recuperar el tranvía en A Coruña?

Fue en el año 92 o 93 en una conversación que tuve con Francisco Vázquez en el Ayuntamiento cuando estaban proyectando la parte del paseo por Orillamar. Él quería que tuviese cuatro carriles y yo quería dos, no necesita más. Le dije: “Pues ponemos cuatro, pero en uno el tranvía”. Y aceptó. Se podía haber conseguido a partir de ahí una movilidad diferente en A Coruña con el metro ligero, pero se ha combatido a lo largo de los años.

¿Por qué no cuajó?

Pues no lo sé. En un momento determinado se apostó por el tranvía clásico, por la nostalgia del Siboney, del tranvía de Sada, que es muy bonito. Fuimos pioneros y nos quedamos por detrás de todos, aunque eso no quiere decir que no vuelva, como pasa en Bilbao o Zaragoza.

¿Le duele que no llegase a funcionar como lo concibió?

Siguen vigentes las ideas con las que nació, no están trasnochadas, ni mucho menos. En A Coruña no se puso a a andar el tranvía moderno y sí el antiguo, no como en Valencia y eso que Francisco Vázquez habló con Joan Lerma. El tranvía turístico vale para un recorrido entre el Castillo de San Antón y la Torre o para un paseo de domingo. Y entonces empezaron los ataques políticos y luego los supuestos descarrilamientos. Había que hacerlo, el tramo del Paseo, de ensayo porque sino Europa no nos daba financiación y después el Concello continuó hasta las Esclavas. Y, a partir de ahí, se fastidió toda la historia.

¿Mala puesta en marcha?

La gente no lo recuerda, pero al principio operó un modelo Siemens. Era moderno, se probó y funcionó porque la vía y los amortiguadores de ruido estaban calculados para él, no para el antiguo, que pudo circular perfectamente, pero no era el objetivo. Cuando las ciudades modernas avanzan con el tranvía como vehículo de transporte de la ciudad y de su área metropolitana, resulta que en A Coruña vamos y nos lo cargamos. Es un atraso de tipo cultural tremendo.

¿Fue un error verlo como una atracción turística más que como un medio de transporte?

Evidentemente. Un tranvía clásico, de primeros del siglo pasado, es para moverse en los cascos históricos, como en Lisboa. Es un atractivo turístico impresionante y un elemento cultural de gran valor. Es arqueología industrial, prácticamente. Pero eso nunca puede ser un negocio para la Compañía de Tranvías porque nunca lo fue y por eso desapareció el tranvía, el trolebus... Ahora, lo demás es una barbaridad. Veo que empiezan a desmontar catenarias y me digo ‘¿A qué extremo hemos llegado?’ Yo entiendo que con el COVID hay que aprovechar los espacios y que se hayan tenido que cubrir vías, pero nunca hay que renunciar a un medio de transporte moderno, rápido, que no contamina y que puede mover a cantidad de viajeros y que los puede llevar hasta las áreas metropolitanas.

En su proyecto del metro ligero, apoyados en el tranvía, uno de los puntos importantes era San Diego...

Era ideal porque estaba cerca de las vías de Renfe y son las que puedes adaptar ahora al tranvitrén, que es un tranvía en ciudad al cambiar velocidad y tensión y un tren por fuera. Es más seguro, más rápido. Y así puedes pensar en hacer una tarifa plana mensual para combinarla con otros transportes, para fomentar la intermodalidad.

¿Son ideas aún vigentes?

A Coruña tiene su área metropolitana y Ferrol tiene la suya y se tocan. El alcalde de Ferrol está estudiándolo con la Escuela de Caminos y ya ha encargado un estudio al profesor Bugarín, que trabajó también conmigo en el proyecto del metro ligero de A Coruña. Entonces, teníamos que hacer un tramo para que Europa nos pudiese financiar, pero claro, como cambió el Gobierno se cargaron la idea.

¿Le apenan estos pasos atrás?

No, porque la ideología permanece. Una vez que la lanzas permanece en gente joven que está estudiando Ingeniería Civil y es gente que va con la misma idea, porque está en Europa, en el mundo civilizado. En el tranvía de A Coruña hemos tenido un fenómeno contracultural, ese es el problema. Es tremendo, pero es temporal, acabará diluyéndose. La sociedad, tonta no es. Los grandes proyectos no se acaban en diez o veinte años, se hacen en mucho más porque las ideas permanecen. Y eso es lo que a mí me consuela.

¿También lo tiene que ver un político y dar el paso?

Los políticos hoy en día tienen muy poquita calidad intelectual y muchos de ellos no lo ven, pero la sociedad, sí. A medida que los técnicos hagan sus artículos y sus publicaciones, la sociedad lo demandará y el político responderá.

¿Volverá el tranvía a la ciudad?

Sí. Se recuperará, estoy convencido. Estamos con el estudio de la plan de movilidad de A Coruña. Yo estoy proponiendo aparcamientos fuera del suelo urbano, de altura, garajes sociales para que los coches no estén aparcados en la calle. Y eso permite generar mucho espacio libre para los sistemas de comunicación modernos, no solo la bici y el patinete eléctrico, sino anillos importantes de tranvía que puedan comunicar la ciudad y el área metropolitana. Si le preguntáis al profesor Miguel Rodríguez Bugarín, está en la misma línea que yo.

¿Y regresará al paseo, donde estuvo quince años?

Esa zona me da igual porque al haber otros modos de transporte no lo veo tan necesario.