La Cabalgata de los Reyes Magos en A Coruña este 5 de enero de 2021 arrancará ya por la mañana y Sus Majestades no repartirán caramelos. La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, ha adelantado hoy algunos detalles del desfile de los Reyes Magos por las calles de la ciudad y ha avanzado que la comitiva real recorrerá todos los barrios de A Coruña en itinerarios que pasarán por el mayor número posible de calles y en "carrozas mágicas" de importante altura con el fin de que todas las familias puedan disfrutar de la Cabalgata desde las ventanas de sus domicilios. "No va a hacer salir del barrio para ver a los Reyes Magos, no será necesario ir al centro", ha declarado Inés Rey.

Entre las peculiaridades de la Cabalgata de Reyes Magos de A Coruña en la Navidad del COVID, la alcaldesa ha mencionado que las carrozas "pasarán varias veces" por las mismas calles a lo largo del día, con el fin de que todos los coruñeses puedan ver el desfile, en diferentes tramos horarios. Inés Rey destacó que Sus Majestades de Oriente irán en "carrozas mágicas descapotables" para facilitar que niños y mayores puedan saludar a la comitiva real desde sus domicilios.

Los Reyes Magos, ajustándose a las recomendaciones frente a la pandemia de COVID, no repartirán caramelos con la doble finalidad de evitar la manipulación de las golosinas y evitar además aglomeraciones de personas en las calles a su paso. La alcaldesa ha explicado que en los próximos días se publicarán los recorridos de la Cabalgata por los distintos barrios de A Coruña, con los itinerarios exactos que harán las carrozas por las calles coruñesas. Inés Rey ha destacado que el objetivo es que pasen por el mayor número de calles posible y que la comitiva tratará de incluir en su recorrido el mayor número de vías, con la salvedad de aquellas en las que no sea posible que maniobren los vehículos.