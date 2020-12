La alcaldesa, Inés Rey, reveló ayer a los alumnos de quinto de Primaria de los colegios Hogar de Santa Margarita, Alborada y Manuel Murguía, uno de los proyectos en los que trabaja el Concello para que, “en muy poco tiempo”, la cala de Bens se pueda convertir en una playa mixta a la que puedan ir los perros y sus dueños durante todo el año. Rey contestó de este modo a un grupo de estudiantes que, en su trabajo para mejorar la ciudad, proponía precisamente eso, que los perros pudiesen bajar a las playas con sus familias también en verano y compartir con ellos las tardes de baño y sol.

La regidora municipal les comentó entonces que, si bien esa propuesta no puede ser aplicada en las playas urbanas, porque cuentan con bandera azul y la presencia de animales no es compatible en verano con esta distinción, el Concello trabaja ya en el saneamiento de la cala de Bens para que este arenal sí que pueda tener este uso mixto. “Como sabemos que hay muchas familias que tienen perros y que quieren llevarlos a las playas estamos saneando la cala de Bens para que dentro de muy poco tiempo podamos tener un arenal mixto al que podamos llevar a los animales al mismo tiempo que estamos tomando el sol y bañándonos”, explicó Rey. La limpieza de la playa de Bens es una reivindicación histórica de los vecinos del barrio que, durante años, solicitaron más atención y cuidado en este entorno natural azotado no solo por los vertidos contaminantes sino también por la propia basura que deposita el mar en su orilla y que tiñen de botellas y plásticos esta cala.

En 2017, un grupo de vecinos inició una recogida de firmas para impulsar que Bens se convirtiese en una playa en la que estuviese permitida la presencia de perros durante todo el año, también en junio de 2019 se retomó la idea y, en la plataforma change.org, hay una iniciativa con más de 1.500 firmas que respalda la solicitud de que el Concello habilite un arenal mixto para perros y sus dueños. Otras ciudades de Galicia y España, como San Vicente do Grove o Gijón, permiten la convivencia de los animales con los bañistas en arenales concretos.

Rey anunció también que todas las áreas caninas de la ciudad se someterán a un proceso de acondicionamiento para hacerlas “más bonitas y más cómodas para pasear” a los animales que, a diario, hacen uso de ellas.