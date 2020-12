Nueva piedra en el camino para la conexión ferroviaria al puerto exterior. El Gobierno central supedita la financiación del tren a punta Langosteira, para la que no hay partidas concretas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, a un nuevo estudio de su rentabilidad, motivado por el cierre de la central térmica de Meirama este mismo año. La revisión de este informe la considera “necesaria” el Ejecutivo de Pedro Sánchez para determinar la “rentabilidad económica y social” que justifica la inversión ferroviaria, según refleja la respuesta estatal a una pregunta escrita del senador del PP Miguel Lorenzo, quien quería saber por qué en las cuentas del próximo año no hay partida para el inicio de las obras.

El estudio informativo del enlace ferroviario al puerto exterior realizado en 2014 indicaba que, según datos del Puerto, el principal tráfico por tren que generaban las instalaciones de Langosteira era el carbón de importación hacia Meirama, que recibía el 65% del total desembarcado en los muelles. El escenario industrial es ahora distinto e incierto. “La desaparición del principal tráfico ferroviario del puerto hace necesario revisar ese estudio de rentabilidad sobre la base de la nueva demanda potencial a futuro”, responde el Estado a Lorenzo.

El cierre de Meirama, que ya se conocía desde finales de 2018 junto al de otras centrales térmicas españolas, hizo advertir a Puertos del Estado hace poco más de un año que tendría consecuencias en la conexión por tren al puerto exterior. Apuntaba entonces a este periódico el órgano estatal que el fin de la actividad en las instalaciones de Cerceda “afectaba de forma directa a la rentabilidad económico-financiera de la inversión en el acceso y, por tanto, al acuerdo de financiación” entre las administraciones implicadas.

No había pacto institucional hace un año y tampoco lo hay ahora para asumir una obra de 140 millones de euros. El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, señalaba en noviembre de 2019 que no le correspondía decidir sobre la financiación del tren a Langosteira, sino a Puertos del Estado y al Puerto de A Coruña. Medio año más tarde, su presidenta, Isabel Pardo de Vera, se mostraba dispuesta a colaborar con la Autoridad Portuaria en sacar adelante el proyecto después de asegurar, no obstante, que tanto Adif como el Puerto están en muy mala situación financiera.

Pese a las advertencias sobre los efectos del cierre de Meirama en la conexión por ferrocarril a la dársena exterior, las fuerzas políticas en A Coruña reclamaban hace un año que se siguiera impulsando el proyecto sin demorar su ejecución. El Gobierno local señalaba que aunque el tráfico de carbón quedase reducido el transporte ferroviario debía servir para todo tipo de industrias, mensaje en el que insistía el resto de la Corporación.

El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, comentaba en una entrevista a este diario la semana pasada que el ente coruñés se compromete a ejecutar el enlace ferroviario en tres años, pero subrayaba que debe haber acuerdo entre todas las administraciones para que el proyecto pueda financiarse con fondos europeos. Añadía el responsable portuario que la importante pérdida que sufriría el Puerto en tráfico de carbón la trataría de compensar con nuevas mercancías y clientes. La rentabilidad económica de la inversión ferroviaria por el cierre de Meirama no es lo único que cuestiona el Estado para justificar la falta de partidas presupuestarias. En la respuesta al senador del PP, apunta también que “desde un punto de vista técnico” la solución que plantea el proyecto constructivo de la conexión por tren a Langosteira “no resuelve el enlace con el eje atlántico hacia Santiago”, por lo que demanda un estudio informativo para desarrollar una “actuación complementaria de prolongación del acceso proyectado hasta la estación de Uxes”.

Hace un mes, el Puerto, aún con la presidencia de Enrique Losada, rechazaba la propuesta que le había trasladado Adif de licitar la construcción del enlace ferroviario tras la aprobación del proyecto constructivo del ramal sur para acceder a Langosteira desde Uxes, al estimar que tal planteamiento retrasaría más las obras, por estar ese ramal pendiente de su estudio informativo y la declaración de impacto ambiental. La reacción de Losada fue convocar un consejo de administración extraordinario del Puerto en el que se aprobó por unanimidad una declaración institucional que exige la licitación del acceso ferroviario al puerto exterior “a la mayor brevedad posible”.

Fernández Prado, en declaraciones a este periódico, cree que se puede licitar la conexión sin el estudio sobre el enlace a la red nacional en Uxes, que, apunta, sería la que iría hacia Santiago y Vigo, destinos que no reciben la mayoría de los tráficos del puerto, indica.