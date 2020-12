El intento del BNG de que el Parlamento gallego reclamase a la Xunta una evaluación ambiental ordinaria para As Percebeiras, a través de una proposición no de ley presentada ayer, se encontró con la oposición de los diputados del PP y el PSOE, quienes defendieron que el desarrollo urbanístico en Labañou puede seguir su recorrido tras haber superado el análisis ambiental por la vía rápida, con una evaluación simplificada. Populares y socialistas coincidieron en señalar que el proyecto promovido por la inmobiliaria Metrovacesa no debe someterse a dictamen ambiental ordinario porque los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente han concluido en el examen simplificado que “no tiene efectos ambientales significativos” en el ámbito de intervención.

La diputada nacionalista Alexandra Fernández criticó al PP y al PSOE por “alinearse con los intereses de Metrovacesa” y censuró que, con su postura, favorecieran una “aceleración de la tramitación que corresponde a la peor cultura del pelotazo urbanístico”. “Es un auténtico escándalo que en 2017 se presentara un proyecto sustancialmente igual al que ahora se presenta y en aquel momento la Xunta non le diese el visto bueno y tres años después decida despacharlo misteriosamente por la vía exprés”, repasó la diputada del BNG, que exigió “garantías” de que el proceso cuente con una evaluación ordinaria.

La diputada popular Marisol Díaz Mouteira defendió los criterios “técnicos y no políticos” de los responsables de la evaluación ambiental aplicada y las competencias municipales en la tramitación del proyecto de As Percebeiras, y acusó al BNG de “interferir” en las competencias de los órganos ambientales de la Xunta. Mouteira reprochó además a los nacionalistas que “ahora inicien una cruzada” contra un plan urbanístico tras permitir en 2013 la aprobación del plan general sin cambiar la calificación de los terrenos de Labañou para impedir la construcción de edificios de viviendas en ellos.

El diputado socialista Pablo Arangüena cuestionó la riqueza de la fauna y la flora en la que se basa el BNG para frenar la urbanización de As Percebeiras, admitió que “cualquier proyecto va a afectar las vistas de la Torre de Hércules”, como alertan los nacionalistas, y se apoyó en la demanda de vivienda protegida en la ciudad para impulsar el plan de Metrovacesa. “Reduce alturas, rebaja la edificabilidad con respecto a proyectos anteriores en la misma zona, mejora la relación visual con la Torre y tiene como zona verde más de la mitad del ámbito”, señaló Arangüena.

Frente al argumento del PP y el PSOE de que el plan urbanístico de Labañou no tiene efectos significativos en el paisaje, la diputada nacionalista acusó a la Xunta de “volverse ciega ante el impacto ambiental, paisajístico y urbano del proyecto y ante las demandas y necesidades de los vecinos”. El diputado socialista contradijo esta postura al asegurar que en las reuniones que el PSOE tuvo con los residentes en la zona estos “no transmitieron oposición”.

Los diputados populares y socialistas en la Cámara gallega también coincidieron en darle valor a las intervenciones estéticas que la Consellería de Medio Ambiente sugiere hacer en el proyecto urbanístico de Labañou, tanto para “darle un acabado más armónico con el entorno”, como destacó Mouteira, como para favorecer la integración paisajística, apuntó Arangüena.

Tras haber superado el plan de As Percebeiras la evaluación ambiental simplificada, ahora Metrovacesa incorporará los cambios recomendados por la Xunta al plan especial del ámbito, que necesita de la mayoría simple del pleno municipal, lo que se conseguiría con, al menos, la abstención del PP.