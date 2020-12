La Autoridad Portuaria asegura “no tener inconveniente” en proporcionar al Estado la documentación económica que necesite para justificar la importancia del enlace por tren al puerto exterior, pero recuerda que la rentabilidad económica de la conexión ferroviaria que ahora pone en duda el Gobierno central por el cierre de la central térmica de Meirama es tan relevante como la “rentabilidad social y ambiental” de esta infraestructura.

El Puerto coruñés resalta que tan importante como el traslado del carbón desde los muelles interiores y exteriores a la central que ha puesto fin a su actividad este verano es el tráfico de “mercancías potencialmente peligrosas y contaminantes” con las que trabaja, como el bioetanol y los cereales. “Esta es la razón de ser del puerto exterior, que además es fundamental para captar nuevos tráficos”, subraya la Autoridad Portuaria.

La entidad concede también al tren a punta Langosteira una importancia capital en la configuración de la “nueva ciudad” a través de la reordenación del borde litoral con el traslado de gran parte de la actividad portuaria a la dársena exterior. Este proyecto, asegura el Puerto, no se podría completar sin el ferrocarril porque no se liberarían los terrenos del muelle de San Diego para nuevos usos y actividades.

“El Gobierno y el propio Adif han reconocido que la conexión ferroviaria es imprescindible, en Langosteira expresamente y en general en todos los grandes puertos”, añade la entidad como respuesta a las dudas expresadas por el Gobierno estatal sobre la rentabilidad del enlace ferroviario en la contestación a una pregunta del senador del PP Miguel Lorenzo, que demandaba saber por qué en los Presupuestos del próximo año no hay ninguna partida para el inicio de las obras del tren. En esa respuesta, el Estado supedita la financiación del ferrocarril a punta Langosteira a un nuevo estudio de su rentabilidad motivado por el cierre de la central de Meirama.

El Puerto también recuerda que la relevancia de la conexión a la dársena exterior la puso de manifiesto el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, en marzo de 2019, cuando a dos meses de las elecciones generales publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio previo a la licitación del tren a Langosteira, además de la estación intermodal. Aquella propuesta de licitación no tenía plazos fijados, presupuesto ni financiación definida, aunque avanzaba que tenía la intención de poder recibir fondos comunitarios optando al plan Conectar Europa 2017-2021.

Por entonces el titular del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, afirmaba que Puertos del Estado negociaba con el ente ferroviario y con el Puerto de A Coruña con el fin de llegar a un acuerdo económico para financiar los trabajos. Sin embargo, Adif ya no mantiene dicha postura. Medio año después de aquel anuncio en el DOUE señalaba que no le correspondía decidir sobre la financiación del tren a Langosteira, sino a Puertos del Estado y al Puerto coruñés. En junio de este mismo año, su presidenta, Isabel Pardo de Vera, se mostraba dispuesta a colaborar con la Autoridad Portuaria para sacar adelante el proyecto ferroviario, después de asegurar que tanto Adif como la entidad coruñesa están en una delicada situación financiera.

Los grupos de la oposición en la Corporación municipal coincidieron ayer en criticar las dudas que el Estado expresa ahora sobre la rentabilidad económica del tren, una actitud que califican de “excusa” y que, a su juicio, manifiesta “falta de compromiso real” por la infraestructura ferroviaria. El Gobierno local no atendió la petición de este periódico de dar su opinión sobre el nuevo punto de vista del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En sintonía con el Puerto, el PP destaca que “la rentabilidad de este tren no es solo económica sino también social y ambiental para sacar mercancías molestas del interior de la ciudad”. “Lo que se puede saber sin ningún informe es que el puerto exterior no será viable sin una conexión ferroviaria. Es impensable que no estuviera ya en un proyecto que ha consumido más de mil millones de euros públicos. Si Langosteira no es viable, tampoco lo será la plena recuperación de los muelles interiores”, alerta Marea.

“Las infraestructuras no solo se diseñan para atender demandas preexistentes, tienen también un impacto en la generación de nuevas demandas. El tren es una infraestructura necesaria para captar nuevos tráficos y asegurar el desarrollo del puerto exterior”, resalta el portavoz del BNG, Francisco Jorquera. La edil no adscrita Isabel Faraldo insta a todas las administraciones a “desbloquear” el proyecto.

Prado, vocal de la Cámara

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, fue nombrado ayer nuevo vocal cooperador de la Cámara de Comercio de A Coruña a propuesta de su Comité Ejecutivo, por lo que pasa a formar parte el pleno cameral. La entidad coruñesa también nombró con la misma categoría a Tino Fernández, presidente ejecutivo de la multinacional tecnológica Altia, y a Sonia Castro, socia de la sociedad textil Atelier Carballo.