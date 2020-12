Miguel López, El Hematocrítico, siempre se percibió como diferente a los demás, no solo de niño, porque le gustaban cosas que no eran mayoritarias en su clase sino también de mayor. Es por ello por lo que sus protagonistas también rompen moldes y se escapan del final que han heredado de los cuentos tradicionales. El domingo, 3 de enero, estará en Berbiriana, junto a Ledicia Costas, firmando ejemplares de sus obras.

El Bosque de los Cuentos es una recopilación de sus primeras obras, pero tiene mucho material adicional, desde recetas a críticas, ¿por qué hacen este libro?

Estos tres libros los hice con Alberto Vázquez y los siguientes, con Mar Villar. Es una manera de tenerlos todos juntos. Las críticas las hicimos al estilo Amazon, pero hablan La Sirenita, Pinocho... Para las recetas nos ayudó Mónica, de El Comidista, adaptando las cantidades. Son cosas sencillas, saludables y muy fáciles de hacer en familia. Ya lo pone el libro, que hay cosas que hacen mejor los adultos, como cortarse o quemarse.

Tras el confinamiento y con la vuelta al colegio, estará a tope...

Durante el confinamiento no fui capaz de escribir. No sé muy bien en qué pasaba el tiempo, porque tampoco leí mucho ni veía películas, tenía que hacer el trabajo del colegio y no me apetecía nada que fuese entretenido. Ahora me siento querido y buscado por las editoriales, así que tengo bastantes cosas preparadas.

¿Volver al colegio y estar otra vez con sus alumnos y alumnas ayuda?

Desde luego. Vuelve la inspiración. Para mí estar rodeado de niños es un privilegio, me permite saber qué expresiones usan, qué les hace gracia, conocer su lenguaje.

Y en verano publicó Leyendas del recreo, un formato completamente diferente al de los cuentos.

Es para primeros lectores, pero es banda diseñada. Es lectura fácil, una viñeta por página, son historias ambientadas en la media hora del recreo y son situaciones raras, extraordinarias y muy divertidas. Este lo hice con Alberto Monteys.

¿Y qué está pensando para 2021?

Voy a probar con los muy pequeños y vuelvo a hacer equipo con Alberto Vázquez, porque él está muy ocupado con sus películas para hacer proyectos grandes de ilustración, pero vamos a hacer unos más pequeños. Hicimos dos libros de una colección que se va a llamar Hematiños, y que saldrá en Xerais. en el primer trimestre. Son los primeros que escribo en gallego y me apetecía mucho. En verano voy a sacar una colección para Random House, que se llama Max Burbuja. Es para niños de diez años, una especie de Manolito Gafotas en la que intento hablar de cómo es la vida de los niños de ahora, saturados por las extraescolares, con padres adictos a Instagram... Lo que tiene en común toda mi producción es el humor, desde los podcast hasta mis tuits y mis libros. Intento hacer comedia para todos, desde los más pequeños a los abuelos, a los que les encanta El Hematocrítico de Arte.

Y que los niños y las niñas vayan creciendo con sus libros.

Eso sería ideal.

¿Es una manera también de que no pierdan el gusto por la lectura? A veces pasa que niños que leían mucho, llegan a los doce años y no encuentran nada que les guste.

Sí y tengo que reconocer que eso me pasó a mí. De juvenil tengo menos idea, me cuesta pensar en algún proyecto que me pueda salir bien o interesar, pero no lo descarto.

Y el material es casi infinito, porque los cuentos clásicos vistos con los ojos de hoy dan casi miedo...

Sí, en su momento, Alberto y yo diseñamos para Clan TV una serie, que ahora está parada, pero que tiene material para escribir 200.000 cuentos, incluso hablamos de introducir personajes tradicionales, como a Drácula o a Frankenstein.

¿Nota que sus lectores cambian la perspectiva y que en ellos calan los mensajes que se pueden aprender de sus libros, como que la curiosidad es un valor, o que está bien ser diferente?

Yo no sé cómo, pero incluso los niños que entran en el colegio con tres años, vienen de serie con Caperucita Roja, Los tres cerditos... Es muy fácil hacer humor con eso, porque les cambias la historia que ya saben.

Pero tienen una lectura profunda también de ruptura de estereotipos, como Axente Riciños, que es muy espabilada y muy curiosa.

Es que yo odio el cuento de Ricitos de Oro porque es la historia de una niña, que es curiosa, que entra a una casa y la castigan por ello. Yo quería poner en valor que la curiosidad es una virtud, es el motor del mundo. ¿Qué hay mejor que un niño que investigue, que pregunte y quiera saber? Esos cuentos servían para asustar. Quería continuarlo y con todas las cosas que añado después les hago ver que está guay ser curioso y que, si hay gente capaz de percibir esta cualidad, la pueden aprovechar, porque hay niños que son muy creativos. De hecho, los cuentos de Leyendas del recreo se inspiraron en una editorial de cómics que hicieron unos niños de quinto de mi colegio hace unos años. Montaron Cómics La Ola y tenían consejo de redacción, dibujantes, guionistas, coloreadores... Eran cuentos maravillosos, yo los leí, hice un hilo sobre ellos en Twitter y tuvo mucha repercusión, los felicitaron dibujantes de Marvel, muchísima gente.... Y se vinieron arriba muchísimo y se volvieron muy populares y, a lo mejor, un futbolero les pedía si podía colaborar. Las historias están inspiradas en ellos, porque los protagonistas eran niños diferentes.

Los raritos que acaban molando.

Es que son mi gente, tengo un imán para ellos y los reconozco enseguida. Antes venían los mayores y me comentaban el nuevo tráiler de Marvel y cosas así, por eso se los dedico a ellos. En los que estoy escribiendo no hay niños de mi colegio ahí metidos, pero sí que está su espíritu. Aprendo mucho de ellos y esta es mi manera de devolvérselo.

¿Es importante para ellos ver que la diferencia también está bien y que hay alguien que la aprecia?

Por supuesto. Yo siempre me percibí como diferente, de niño era diferente a los de mi clase, me percibo como un profesor diferente. Yo tardé mucho en encontrar a gente de la que pudiese decir: “Estos son mis amigos” y lo que yo he visto al hacerme adulto es que eso es un valor. Ser diferente está bien, después no te acuerdas de los que eran iguales, me acuerdo más de los compañeros con los que comentaba los libros de Jiménez del Oso o de Spiderman... Si ves a creadores de empresas o personas que han tenido éxito, no son, para nada, como pensabas que serían cuando eras pequeño.

Cuando empezó a pensar en este proyecto se esperaba que tomase esta dimensión, ¿se veía así unos años después? No, para nada. El origen de todo esto es muy simple, es que Alberto Vázquez y yo somos amigos. Yo hacía libros para adultos pero quería hacer algo para niños y le pedí a él si me podía echar una mano. Le mandé un texto y le gustó y pensamos que podría encajar, pero era como una historia. A la hora de hacer un segundo libro nos dimos cuenta enseguida de que al vivir todos los personajes en el mismo bosque había muchísimas más posibilidades. Tampoco imaginaba que mi carrera iba a tirar hacia la literatura infantil y estoy muy orgulloso de ello.