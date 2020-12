El primer quinto premio que ha salido en el Sorteo de Lotería de Navidad, el 86986, ha dejado un pellizco en A Coruña, Oleiros y Bergondo. Parte de este número, premiado con 6.000 euros al décimo, ha estado consignado en las administraciones de Lotería de la calle Barrera, el centro comercial Carrefour de Alfonso Molina y el centro comercial Cuatro Caminos. También ha sido repartido en la administración de Lotería de la avenida Ramón Núñez Montero, en Oleiros, y en la de Brea, en Bergondo. Ninguna de estas administraciones de Lotería figuran entre las que más han consignado este número en el Sorteo Extraordinario de Navidad.

En la administración del centro comercial Cuatro Caminos, en el bar O Petón, se ha vendido un décimo a través de máquina. Esta administración iba a abrir en marzo pero las restricciones por la pandemia truncaron sus planes. Es el primer premio importante que reparten. En la calle Barrera, había consignados diez décimos, de los que cinco al menos se han vendido por ventanilla, según su responsables. En la administración de Alfonso Molina se ha vendido un décimo por ventanilla.

En Oleiros, el premio se repartió desde la librería Díaz, a través de máquina. Es su primer premio en los dos años que lleva Verónica Ferreiro en el negocio, ubicado cerca del edificio del Ayuntamiento. Ferreiro no oculta su felicidad: "Esto es superguay". Aguarda a que Loterías le confirme el número de décimos vendidos desde su terminal.

En Bergondo, en el Bar Centro, de Guísamo, ya saben que han repartido diez décimos, que suponen un premio conjunto de 60.000 euros, a través de la máquina. Sonia Tomé, empleada del local, asegura que aún no se ha dejado ver por el bar ningún premiado. "O si ha venido, no me ha dicho que le ha tocado el premio", bromea.