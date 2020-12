El Concello propone a la oposición un plan para cambiar la calificación y la titularidad de los terrenos afectados por el desarrollo del polígono de Xuxán que están en el margen derecho de Alfonso Molina —del lado del Coliseum— para que las parcelas pasen a ser urbanas y, de ese modo, que los que eran sus propietarios vuelvan a serlo. Actualmente, las personas que residen en estas viviendas de Lavedra, lo hacen en unas casas que están en terrenos de propiedad municipal. Es una propuesta que tendrá que ser estudiada para, después, poder ser debatida y votada en el Pleno.

Este plan no cumple las expectativas de los propietarios, que pedían que se les desafectase del proyecto del parque ofimático, sino que seguirán siendo promotores de este desarrollo urbanístico, con la obligación de pagar las cuotas de urbanización de todo el polígono.

La diferencia, según explican fuentes del Gobierno local, es que vuelven a ser propietarios de sus parcelas y de sus viviendas y que estas valdrían más y tendrían más edificabilidad en esta parte de Alfonso Molina, en lugar de tenerla del otro lado., ya que serían calificadas como urbanas.

Entiende el Gobierno local que, con esta solución, los propietarios podrían vender una parte de su patrimonio para poder hacer frente a las cuotas de urbanización —una vez recalculadas— y, los dos que residen allí, podrían seguir haciéndolo.

La posibilidad de que los damnificados por este polígono queden excluidos del desarrollo del mismo no es una opción que contemple el Concello actualmente, ya que supondría paralizar la urbanización de las viviendas de Xuxán, según explican fuentes municipales. Es por ello por lo que han remitido ya no solo a la oposición sino también a los vecinos afectados esta propuesta que está sujeta también a las obras de ampliación de Alfonso Molina. En principio, los residentes en la zona no estarían afectados por estas obras, aunque la propuesta incluye este particular como punto a tener en cuenta.

El Concello defiende que, con este proceso, que jurídicamente se llama reversión de reparcelación, los propietarios de terrenos y viviendas del margen derecho de Alfonso Molina recuperarían la titularidad de su patrimonio y su edificabilidad dejaría de estar en Xuxán y pasarían a tenerla en sus parcelas, que serían catalogadas como urbanas, con lo que incrementarían su valor. De este modo, la edificabilidad que ellos tenían como resultado de que sus fincas y viviendas fuesen incluidos en el bautizado como parque ofimático, serían de patrimonio municipal o bien pasarían a formar parte del sistema de dotaciones públicas.

En la propuesta, detallan los técnicos municipales, que estos cambios se realizarían aprovechando que hay que hacer una modificación del plan parcial para adaptarlo a la ampliación de Alfonso Molina. Si esta propuesta sale adelante, los afectados volverían a ser propietarios de sus parcelas y tendrían la edificabilidad en este enclave y no en Xuxán, aunque eso no les eximiría de pagar las cuotas de urbanización. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, ya descartó en una reunión con los afectados que se fuese a construir en el margen derecho de la avenida.