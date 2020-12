Llega la Nochebuena, pero sin cenas multitudinarias. El coronavirus también ha acabado con las tradiciones. Las jornadas de hoy y mañana serán más sencillas, pero no faltará el marisco. Las plazas de Lugo y San Agustín se convirtieron ayer en un lugar de compra, paseo y fotografía. Algunos curiosos acudieron a las pescaderías para ver el producto y llevarse instantáneas en su móvil de centollas de un tamaño descomunal. Muchos se quedaron con las ganas de comprar, pues el kilo de santiaguiños alcanzaba los 250 euros y el percebe oscilaba entre los 150 y 200 euros, dependiendo del tamaño. Aun así, muchos salieron de las plazas de la ciudad con bolsas llenas para disfrutar, aunque de otra manera, estas fechas.

“Parece que la cosa se está animando y andamos por los mismos números de venta del año pasado”, cuentan desde el puesto de la plaza de Lugo Mariscos Aurora. Lo más pedido ha sido, como suele ser habitual, la centolla. “Ahora está a 50 euros el kilo y no creo que suba mucho más”, cuenta.

El incremento de los precios no se debe solo a las fechas tan señaladas, sino también “al temporal” de mar de los últimos días, explica Aurora. Además, las negociaciones del Brexit afectan al sector y el cierre del Eurotúnel desde Dover impide que el transporte de marisco desde el Reino Unido llegue a tiempo a su destino y en buenas condiciones.

Ángela Barrán, de la plaza de San Agustín, no ha tenido ni un minuto de descanso desde que las familias empezaron a programar la Navidad. “Hay menos mercancía y los precios son astronómicos. Somos muchos para muy pocas piezas”, expone la responsable de Mariscos Dory, que se acuerda de todos aquellos “que no tienen ingresos porque sus sectores se han visto afectados por la crisis del coronavirus”. “Hay gente que todavía no ha podido trabajar”, añade.

La placera detalla que este año “apenas hay lubrigante”, pero asegura que, a pesar de la pandemia, “la gente sigue gastando” en comida para sacar el lado positivo a estas fechas. “Unos enviaron mercancía a su hija que vive en Valencia porque este año no puede venir”, concluye.