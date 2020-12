Lleva más de 30 años trabajando en el polígono de Agrela, en la empresa Talleres Hércules de Maquinaria, y ahora le toca asumir el cargo de presidenta de la Asociación de Empresarios de Agrela. Ella es Begoña López, que empezó en la entidad como vocal y acaba de dejar su cargo de secretaria para ser la segunda mujer presidenta, tras Ana López. Lo hace con ilusión, a pesar de las circunstancias provocadas por el coronavirus, y se entusiasma pensando en los retos futuros del polígono, que pretende mejorar su movilidad y seguir creciendo con grandes proyectos como Breogan Park, previsto para 2022.

¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de la asociación?

La afronto con mucho optimismo y muchas ganas. Ya llevo varios años en la asociación. Empecé como vocal, me ofrecieron el puesto de secretaria y ahora me ofrecen esta posibilidad de ser presidenta. Es un reto importante y me siento halagada por el nombramiento. Llevo muchos años en Agrela y es como mi casa. Mi primera casa. Paso muchas horas aquí. Poder convivir y luchar por los mismos retos que tienen todos los empresarios de la Agrela es un halago muy grande.

¿Cuáles son los objetivos para 2021?

El mayor reto es el de mejorar la movilidad en Agrela. Trabajamos para conseguir que la gente venga a su trabajo y compre aquí sin tener que usar mayoritariamente el vehículo privado. Ya hemos acabado el mapa de necesidades de movilidad de empresas y trabajadores. También queremos reducir las emisiones de Co2.

¿La clave para esa mejora de la movilidad es el transporte público?

Sí, es fundamental. Lo que queremos es que aumenten las líneas de bus y que cada persona que ahora venga en su coche, comparta vehículos. También que haya una buena senda para las bicicletas e intentar humanizar el polígono. Ya hemos conseguido mucho en estos años. Los trabajadores comparten nuestra idea de reducir el número de coches.

¿Todavía se puede cambiar esa idea de que un polígono son naves y no un lugar de paseo?

Sí, y yo creo que ya ha cambiado. Ahora con el COVID-19, que la gente no puede trasladarse, se ve gente paseando por Agrela. Hay zonas donde se han habilitado bancos para el descanso. Es una cosa que me gusta. Llevo 30 años en la empresa, que lleva desde el año 76 aquí y he visto transformarse el polígono para mejorar. Es una maravilla.

Para esos cambios, es necesaria una comunicación fluida con el Concello.

Sí. Estamos en comunicación continua con todas las administraciones y con el resto de polígonos, como Pocomaco, Vío o Bergondo. Entendemos que tenemos que estar ahí y en comunicación. Como una familia empresarial. 303 empresas que formamos el polígono.

Con más de 300 empresas en Agrela, ¿cómo ha afectado la pandemia?

Creo que el COVID-19 nos ha obligado a cambiar la manera de cómo hacíamos las cosas en el día a día. Ha aportado cosas buenas y también problemas. Esto ha venido para quedarse y nos hemos sabido adaptar. Muchas empresas han crecido a pesar de la situación y a otras les ha ido menos mal de lo que pensábamos. El problema ha estado con aquellos sectores que no han podido trabajar porque si no puedes trabajar, no sobrevives. Pero quiero ser positiva y creo que el año que viene va a ser mucho mejor, aunque entiendo que si las restricciones continúan y afectan a los mismos sectores, habrá empresas que no puedan continuar. De todos modos, el impacto en Agrela es bajo.

¿Lo peor es la incertidumbre?

Efectivamente. Las empresas nos piden opinión e intentamos asesorarles lo mejor posible. Agrela se va manteniendo a pesar de restricciones, los Erte y el paro. Es un polígono muy vivo, que se encuentra al lado de A Coruña, al que se puede acceder andando y donde hay todo tipo de comercio. Aún a pesar de esto, los comercios siguen estando ahí y sigue habiendo movimiento.

Un proyecto que se instalará en el polígono es el parque comercial Breogan Park. ¿Es el más importante que se espera para los próximos años?

Sí. Nos han presentado el proyecto y vemos que están resolviendo todo muy bien. Aumentará la contratación de personal que es una parte muy positiva y van a humanizar la zona con zonas verdes. Tiene, además, una zona muy grande para parking, que nos favorece. Esperemos que mejoren los accesos con el tiempo, que es una dificultad que también tiene Marineda City. Es un proyecto muy interesante y va a ayudar a avanzar. Con Breogan Park, el polígono no solo incrementa la mano de obra, sino que favorece a todos los sectores, desde los proveedores a los compradores.