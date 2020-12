A Sociedad Recreativa e Instructiva de Artesanos, o circo de Artesáns,organizou onte un acto en lembranza ao escritor Ricardo Carvalho Calero, homenaxeado polo Día das Letras Galegas do ano 2020. O acto, que contou coa presenza do profesor e articulista Manuel Miragaia e o profesor e experto en Carvalho Calero Paulo Fernandez Mirás como conferenciantes, estivo repartido entre proxeccións audiovisuais, recital de poemas, coloquio e a actuación musical do compositor e cantor César Morán.