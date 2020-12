La alcaldesa, Inés Rey, se ha despedido de un 2020 “muy complicado” en el que “todos los días eran lunes”. Reconoce que no hubo “manual de instrucciones” para gestionar una pandemia que “nunca” imaginó que sucedería. Su objetivo desde que llegó a la Alcaldía en junio de 2019 fue “reactivar A Coruña, que estaba paralizada desde hacía 8 años”. Mantiene ese reto, pero el coronavirus supuso un obstáculo. “Tuvimos que aprender un nuevo lenguaje, el de los confinamientos y los toques de queda. La gestión municipal estuvo marcada por el COVID-19 y también lo estará en 2021”, reflexiona. Los grupos de la oposición coinciden con la regidora en que durante este año se ha vivido “la peor crisis social y económica”, pero critican la ausencia de un nuevo presupuesto para el próximo ejercicio que Rey “ni siquiera ha querido negociar”.

Aunque el 2020 ha sido “el año del virus”, también se le recordará por el año “de la recuperación del pazo de Meirás y el impulso del Concello para declarar la Casa Cornide Bien de Interés Cultural”. Sobre el edificio de la familia Franco que se encuentra en la Ciudad Vieja, Rey recuerda que “el legitimado es el Concello”, por lo que la Casa Cornide pasaría a ser “patrimonio municipal”.

Vivió momentos de “mucha preocupación”, pero la alcaldesa destaca que el Gobierno local ha conseguido “pagar en plazo a proveedores y hacer una ciudad más amable”, un objetivo que mantendrá con la Agenda Urbana 2030. Alega que en el año que se va se concedieron 753 licencias de obra, se aprobó la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, pactada con Marea y BNG, y se concedieron 2.237 becas comedor. “Se destinaron 6,3 millones de euros a Educación y 12,3 millones al Presco para dar oxígeno a muchos sectores”, analiza. Además, señaló que el Gobierno local tuvo que reorientar cerca de 20 millones de euros para hacer frente a los gastos del coronavirus.

En su balance, el Partido Popular respondió que “no se están pagando las ayudas del plan de rescate”. “Las ayudas tienen que llegar a tiempo para salvar los negocios, no una vez cerrados”, señaló la portavoz popular, Rosa Gallego.

Rey señala que “queda mucho por hacer” y es consciente de que “2021 estará marcado por la crisis económica”. Por eso ya trabaja en la creación de un segundo Presco, aunque el PP censura que “todavía no se ha sentado a negociarlo”. Lo mismo ocurre con los presupuestos. Marea Atlántica denuncia que A Coruña entrará en el próximo año “sin presupuestos, con un recorte de 16,8 millones de euros y con decenas de entidades sociales sin convenio”.

La portavoz de Marea Atlántica, María García, recuerda que “es la primera vez en la historia reciente de A Coruña que se queda sin presupuestos no por el bloqueo de la oposición, sino porque Inés Rey no quiere alianzas”. Para Marea, es “urgente aprobar un anexo de convenios, aunque solo sea un parche”.

Al BNG le preocupa la “inestabilidad del Gobierno local” y lamenta la decisión de Rey de “dejar a A Coruña sin presupuestos nuevos con los que afrontar la pandemia”. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, recuerda que al no negociar las cuentas, el Ejecutivo local “incumple el acuerdo de investidura”. Como edil “recién llegada”, como ella misma se describe, la concejal no adscrita Isabel Faraldo, explica que “el balance de la gestión municipal no es positivo”. “Un Gobierno debilitado por los equilibrios políticos, con muchas flaquezas, caóticos, con escasa visión periférica y con escasa capacidad en ámbitos como servicios sociales, cultura y urbanismo”, reflexiona la militante de Podemos.

Los nacionalistas, sin embargo, entienden que hay una “falta de voluntad negociadora” por parte el PSOE y critican la “falta de resultados positivos” para la ciudad en los presupuestos de Xunta y Estado. “Cero euros de inversiones del Estado en 2020 y cero euros en el presupuesto para el próximo año”, concuerda Rosa Gallego.

Pese a todo, la alcaldesa está satisfecha de la “recuperación de la normalidad en el trato con la oposición y con otras administraciones”. Recuerda que los proyectos de la estación Intermodal de San Cristóbal y Santa Lucía “han sido desbloqueados” mientras que la pasarela de Pedralonga y el dragado de la ría de O Burgo ya se asoman en el horizonte.

Sobre el puerto de A Coruña, otro asunto pendiente, informa de que ya ha citado a “las administraciones” para una reunión que se celebrará en enero. “Primero tenemos que sentar las bases de creación de un ente público. Sería precipitado hablar de los usos ahora”, expone.

Lo que alcaldesa tiene claro es que “nunca” olvidará un 2020 de “muchas horas de trabajo, miedo, preocupación y esperanza”. “Estamos llegando al final. La vacuna ya está ahí”, concluye.