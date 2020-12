La comarca ha estrenado esta semana los nuevos autobuses metropolitanos, con novedades en rutas y nuevos vehículos. Algunos tan nuevos que aún no están adaptados a la vida coruñesa que les espera. Como el autocar que comunica la ciudad y la comarca con el aeropuerto de Alvedro. La máquina aún no se ha adaptado al medio y sus viajeros han visto cómo los letreros luminosos de su interior les informaban en alemán. “Wagen Hält”, se podía leer cuando el autobús llegaba a una parada, siendo fotografiado por uno de sus ocupantes, que lamentaron que no se haya resuelto uno de los problemas de su predecesor, la falta de un sitio específico para las maletas.