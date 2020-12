Cuentan fuentes próximas a sus Majestades de Oriente, que sus altezas han seguido en más de una ocasión los consejos de esta emprendedora coruñesa durante las largas madrugadas del 5 de enero. Para quienes no le ponen cara, una pista: Lara Blanco es esa mano amiga que desde YouTube ofrece trucos para envolver obsequios a los que no resulta fácil echar el lazo, ni siquiera a un rey mago. Su tutorial Cómo envolver regalos de formas complicadas es ya un clásico navideño que acumula más de un millón de visualizaciones. Y es que muchas veces el envoltorio es la dedicatoria perfecta y dar con el pliego exacto no está al alcance de todas las manos.

Las fiestas de Navidad son días de frenética actividad para esta amante de la cultura nipona que hace seis años puso en marcha la tienda online Empaquetando ando. “Dos de mis pasiones son los envoltorios y la papelería, vi que había un nicho de mercado y me lancé. Al principio la gente es algo reacia, pero después encuentra cosas que no ven en tiendas y se anima”, explica risueña.

Lara se multiplica durante estos días para atender una pop up en Juan Flórez 83, realizar sus talleres online de empaquetado y continuar con su trabajo tras el mostrador de la librería Moito Conto. La emergencia sanitaria pasó también factura a su negocio al suspender mercados y obligarle a cancelar los talleres presenciales de empaquetado para empresas y particulares, que ofrece ahora online.

La noche de Reyes se acerca y los pajes reales, y también sus altezas, pueden participar en los talleres que ofrece en Empaquetando Ando. Muchos de los diseños están basados en técnicas milenarias. Lara, que cursa sexto de japonés, conoce también ese otro lenguaje nipón en el que el número de pliegues y su dirección dicen más de lo que parece a simple vista. Aquellos que quieren innovar pueden probar con el furoshiki, el arte de envolver con tela; o probar con las cuerdas al estilo mizuhiki,. Unas nociones de origami permitirán también sorprender con adornos en papel, celofán o seda, según los gustos, explica Lara, que ofrece también trucos para sorprender con regalos pragmáticos, como el dinero.

Papelería de diseño

Para hacerse un hueco en el sector de la papelería del diseño, Lara Blanco ha establecido contactos con empresas de Corea del Sur, Japón o Estados Unidos y asiste a ferias especializadas, como Paperworld de Frankfurt. El objetivo, ofrecer artículos que conquisten a los sibaritas del escritorio, cono una edición limitada de ese lápiz que “vuela sobre el papel”, como describió en su día John Steinbeck. También elabora sus propios artículos, como cuadernos reciclados y con portadas pintadas a mano. Y más de una, con inspiración coruñesa.