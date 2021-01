La edificabilidad propuesta por el equipo de la Universidade da Coruña para la zona de San Diego en las Líneas Estratégicas para la Reordenación del Espacio Portuario Interior se sitúa en 227.613 metros cuadrados, cuando el plan general vigente autoriza 396.268 metros. Pero, además, del volumen edificable previsto para este sector el 10% se destinaría a vivienda según esa iniciativa, cuando la actual normativa urbanística llega hasta el 87% y haría posible la construcción de más de 4.000 viviendas.

El objetivo de la propuesta universitaria es que la edificabilidad futura en la zona de San Diego sea la misma que la actual, calculada con los edificios e instalaciones industriales, existentes ahora en el muelle y la estación de mercancías. De acuerdo con esas previsiones, la edificabilidad media sería de 0,60 metros cuadrados por cada metro cuadrado de superficie, cuando la actual es de un metro edificable por cada metro de suelo. Pero cada una de las áreas comprendidas en este sector contaría con una edificabilidad diferente, ya que en la estación de mercancías sería de entre 0,40 y 0,45 metros cuadrados, en el muelle de San Diego de un metro y en el petrolero de 0,30.

“Se trata de cifras orientativas, ya que los aprovechamientos urbanísticos deberán ser fijados, al igual que las actividades, en un futuro plan director”, advierte el ingeniero de Caminos y profesor universitario Carlos Nárdiz, coordinador de esta propuesta. “Lo que sí estamos haciendo es cambiar radicalmente los planteamientos de los convenios del año 2004 y del plan general para modificar la superficie futura destinada a espacios libres y públicos”, señala.

Nárdiz recuerda que plan general permitía incluso aumentar la edificabilidad en San Diego en caso de que con la venta de ese suelo no se obtuviese el dinero suficiente para financiar el puerto exterior, “pero pensamos que es un área muy sensible desde el punto de vista paisajístico y ambiental”. Este planteamiento hace que se proponga dotarla de una edificabilidad media que no rebase la existente.

Las Líneas Estratégicas proponen que en el muelle de San Diego, con 140.141 metros cuadrados de superficie y 130.464 de edificabilidad, se efectúe una sustitución progresiva de las naves y talleres existentes ahora y que ocupan las empresas portuarias por edificaciones de calidad con una altura máxima de bajo y tres plantas que ocupen aproximadamente el 50% del suelo, cuando en la actualidad lo hacen casi por completo.

“Lo que intentamos es que cada nueva edificación libere el 50% del suelo y aumente en altura, pero con calidad arquitectónica y eficiencia energética de emisiones cero, lo que es un planteamiento muy distinto del actual”, explica Nárdiz. Las construcciones que se levantarían en San Diego tendrían usos mixtos y estarían ligadas a actividades económicas e investigadoras relacionadas con el mar, siguiendo ejemplos ya ensayados en Barcelona, Dublín, Nantes y Estrasburgo.

El muelle petrolero, con una extensión de 89.826 metros cuadrados y 26.947 de edificabilidad, es el único que acogería edificaciones residenciales, según la propuesta universitaria, de las que algunas además tendrían la consideración de sociales. Su diseño estaría marcado por la calidad y por el objetivo de no convertirse en una barrera para la contemplación del mar desde el barrio de Os Castros.

Para la estación de San Diego, con 130.893 metros cuadrados de superficie y 58.756 de edificabilidad, el plan propone que la terminal ferroviaria se convierta en un edificio multiusos que duplicaría su superficie actual, 10.000 metros cuadrados, mediante la construcción de otra planta. Además de albergar diferentes actividades, el complejo mantendría su función de centro de comunicaciones aprovechando el tendido ferroviario.

Los convenios firmados en 2004 por Concello, Xunta y Gobierno central para la financiación del puerto exterior confiaban en que la mayor recaudación por la venta de terrenos portuarios se obtendría con la zona de San Diego, ya que en ella se concentraría la mayor parte de la edificabilidad que se concedería a los muelles. La firma de aquellos acuerdos cuando la burbuja inmobiliaria se hallaba en su apogeo hacían que las expectativas sobre la salida al mercado de este suelo fueran muy altas, tanto por su gran extensión como por su ubicación en una zona privilegiada de la ciudad por su proximidad al mar y su fácil acceso.

El inicio de la crisis a partir de 2008 hizo que aquel entusiasmo inicial sobre los posibles ingresos por la enajenación de los muelles se enfriara, a lo que se unió el surgimiento de un movimiento político y ciudadano de oposición a esta iniciativa. En la actualidad, todas las fuerzas políticas municipales se declaran a favor de una revisión de los convenios y de la búsqueda de una alternativa a la financiación de la dársena de punta Langosteira que no implique la pérdida del carácter público del suelo portuario.

Pero para que esto sea posible es necesaria la colaboración del Gobierno central, ya que no solo es el propietario de los terrenos a través de Puertos del Estado, sino también el principal acreedor de la Autoridad Portuaria coruñesa, que suscribió con ese mismo organismo un crédito de 200 millones de euros en 2011 cuyas amortizaciones debe comenzar a abonar este año.

A esa dificultad se suma otra más, la necesidad de que el puerto exterior cuente con un acceso ferroviario que permita desplazar hasta sus muelles los tráficos que ahora se realizan en la dársena interior y que precisan de ese medio de transporte. Al igual que en el caso anterior, también el Ejecutivo central tiene aquí la última palabra, puesto que los 140 millones de coste de esa línea férrea son inasumibles para el Puerto coruñés en su situación económica actual.