Marea Atlántica denuncia que las entidades sociales, vecinales y deportivas han comenzado este año sin un convenio municipal vigente, ya que todos decaen con la entrada del nuevo ejercicio. La formación se queja además de que las entidades no saben si contarán o no con un nuevo acuerdo para poder desarrollar sus actividades, y que no hay partidas reservadas para firmarlos de nuevo, dado que el Gobierno local ha renunciado a negociar unos presupuestos para este año.

La viceportavoz de la formación, María García, recuerda que el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, prometió en el Pleno de 3 de diciembre que comenzaría a diseñar un modificativo que cubriese los necesarios convenios con las entidades. Pero, según se queja Marea Atlántica, todavía no se han iniciado estos trámites. García denunció también que las entidades no podrán planificar su actividad.