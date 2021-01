Los 100 mejores discos de rock en directo es el último libro del coruñés Tito Lesende. Un repaso por la historia de los conciertos publicado en un año “difícil para la música en directo y para las personas que nos gusta la música en directo”.

¿Por dónde empieza este recorrido musical?

Es lo que yo consideraba que era de justicia, una especie de homenaje a un formato que creo que a todos los melómanos nos ha dado mucho durante décadas, aunque actualmente, quizá, haya perdido algo de su razón de ser. A la hora de establecer un listado buscaba que fuesen los más representativos del género. El más antiguo es el de Joan Báez, grabado entre 1961 y 1962, In concert part 1, de ahí, van cronológicamente hasta el siglo XXI.

¿Le costó elegir estos cien o tenía una idea muy clara?

Hay una tercera parte del libro que la vi muy clara, porque los que nos dedicamos a la melomanía profesionalmente hacemos trabajo de documentación, incluso cuando ni lo sabemos. Había 30 o 40 discos que son un lugar común, una referencia para estudiosos y profesionales de la música, con criterio objetivo se consideran imprescindibles y después, entre los demás, es horroroso porque tienes que dejar fuera discos que te encantan pero que, bueno, a lo mejor no se merecían tanto el sitio como otros. Esta labor, lo que hice fue documentarme, sobre todo con biografías internacionales, porque estos son todos discos internacionales, nacionales serán en otro volumen que todavía está en proyecto. Consulté un montón de libros, prensa especializada extranjera para ir buscando el consenso de los profesionales.

¿Qué aporta un disco en directo?

Hasta principios del siglo XXI, los discos en directo, a menudo los veo como un servicio social. Muchas personas que quizá no hemos tenido un acceso tan fácil a conciertos de figuras como Rolling Stones, Bob Dylan, AC/DC, pues, quizá para nosotros, los discos en directo han sido una ventana en la que nos podíamos imaginar esa conexión y escuchando esos discos, esas interpretaciones, esos gritos del público podíamos soñar cómo sería estar ahí. Hasta que finalmente puedes ir teniendo la oportunidad de ver a ese artista favorito. Es un formato tan agradecido, lo que ocurre es que desde el siglo XXI, sobre todo del auge de YouTube en 2006, y todos tenemos un dispositivo, ir a un concierto y grabarlo y tenerlo en el móvil o te lo pasa un amigo o te lo descargas de YouTube. Ahora mismo tienes muchas maneras de acercarte a un artista en directo, hay millones de maneras de saber cómo es esto y antes para saber cómo sonaba Jimi Hendrix, o determinada figura, o los Rolling, solo podías saberlo escuchando esos discos en directo.

¿Por qué le diría a alguien ‘este libro le va a gustar’?

El libro está funcionando muy bien, me da un poco de pena porque se ha vendido mucho online, por las circunstancias no ha sido tan fácil acceder a tienda física que es donde a mí más me gusta comprar. Mucha gente me ha ido diciendo que lo que le gusta es que contiene muchas anécdotas. He intentado lograr un equilibrio razonable y atractivo entre la parte informativa y la anecdótica. Entre el rigor y algo mucho más ameno que haga que la lectura incluso cuando de entrada no te interesa el artista, pues que el relato se haga agradable e interesante y estoy contento porque creo que eso ha llegado.

Con más de 3.000 conciertos como espectador, ¿cómo ha llevado este año?

Fatal, como todos. Recuerdo que el último concierto para varios cientos de personas que pude ver antes del confinamiento fue Vetusta Morla en el Coliseum, el 29 de febrero, y fue un concierto que me encantó, pero no podía sospechar que podía ser el último en una temporada larga. He podido ver a cuentagotas, después, con las restricciones actuales: más medidos, con distancias sociales, no los vives de una forma natural.

En el plano local, ¿hay algún artista que considere que dentro de unas décadas llegará a formar parte de una selección como esta?

Tenemos artistas en la ciudad que son de gran peso. Dentro del rock, quizá el caso más fácil de consensuar es Xoel López y este mismo año, la propia editorial Efe Eme publicó un libro de conversaciones con Xoel López de Manolo Tarancón que resulta muy interesante ahora mismo, pero dentro de unos años será material de documentación. Me parece que es un artista por el que los coruñeses debemos sentirnos muy agradecidos y en especial, los coruñeses que se dedican a la música, creo que lo que hace Xoel consciente e inconscientemente por la escena musical coruñesa es algo de lo que te das cuenta sobre todo cuando sales de aquí y ves la capacidad que tiene Xoel para ejercer una especie de embajada coruñesa incluso sin proponérselo, por vocación.