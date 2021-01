Los Reyes, sin caramelos pero con PCR

La ciudad se prepara para la cabalgata de Reyes más peculiar de los últimos años. Sus majestades de oriente se desdoblarán en tres este año, para abarcar todas las zonas de la ciudad sin propiciar aglomeraciones, y cada trío, que estará acompañado de su respectiva comitiva de pajes, lo hará sobre un autobús descapotable convertido en carroza, que tendrán el Coliseum como punto de partida.

E ¿Cuántas veces desfilarán los Reyes? Los Reyes Magos se dejarán ver por la ciudad hoy en dos franjas horarias, por la mañana y por la tarde a o largo de todo el día 5. El horario matutino, de 11.00 a 14.00 horas, cada comitiva realizará una vez el circuito que tenga asignado. Por la tarde, lo repetirán una segunda vez entre las 17.00 y las 21.00, de forma que nadie se pierda la visita de los Magos de Oriente. “Las niñas y niños de A Coruña tendrán varias oportunidades para ver a los reyes”, aseguran desde el Concello.

E ¿Por qué zonas pasarán las carrozas? Los recorridos de este año se repartirán en los distintos barrios de la ciudad, de forma que nadie tenga que moverse de su zona para ver a los Reyes. La primera carroza cubrirá dos zonas, Pescadería-Monte Alto- Adormideras y el Ensanche, en el enlace entre Cuatro Caminos y Os Castros. La segunda carroza recorrerá las zonas de Rosales, Labañou, Agra do Orzán y Sagrada Familia-Vioño-Estación-Bens-Nostián. La carroza número tres será la que abarque un mayor perímetro, con un recorrido que pasará, primero, por Os Castros y A Gaiteira, después, por Monelos y Matogrande, luego cubrirá la zona de Elviña a Mesoiro y terminará, para volver a empezar de nuevo, en A Zapateira y Palavea.

E ¿Cómo se cumplirán las medidas sanitarias? El desfile de carrozas de este año incluirá, como no podía ser de otro modo, algunos elementos diferenciales con respecto a años anteriores. Para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, los Reyes no harán paradas ni arrojarán caramelos. La precaución es importante, por lo que Melchor, Gaspar y Baltasar llevarán hecha la PCR antes de desfilar, pero la prevención no impedirá hacer inclusiva la actividad; pues los Reyes portarán mascarillas transparentes para que ningún niño con dificultades auditivas se quede sin escuchar el mensaje. Los que lo deseen, no tendrán tampoco que salir de sus casas, pues la idea es que el desfile pueda seguirse desde las ventanas.

E ¿Se podrá seguir por Internet? La cabalgata no se retransmitirá en streaming como otros años, pero el avance del recorrido podrá consultarse al momento a través de web del concello, www.coruna.gal, que informará del punto exacto en el que se encuentran las carrozas. Lo hará sirviéndose de un mapa que mostrará su ubicación en tiempo real. El trayecto también podrá seguirse a través de la cuenta de Twitter del @ConcelloCoruna.

Los recorridos de la comarca

Sus Majestades de Oriente tampoco perderán la oportunidad de visitar a los niños de los municipios limítrofes. En Betanzos, los Reyes recibirán a los niños en las pistas polideportivas cubiertas de O Carregal, donde se instalará un trono al que los pequeños podrán acercarse a partir de las 17.00 horas. En el concello de Arteixo, la recepción será en el Campo da Festa, pero será necesario solicitar cita previa a través de la web www.citaconadal.gal. En el caso de Abegondo, los Reyes tomarán una alternativa más elegante y recorrerán, desde las 15.30 horas, todas las parroquias del municipio subidos sobre un coche histórico. Se anunciará la llegada a cada parroquia a través de Facebook. Al final del recorrido, habrá una recepción en polideportivo, a la que se podrá entrar por unidad familiar. En Bergondo, aunque optan por mantener la cabalgata, alargarán el trayecto hasta el final del término municipal para evitar aglomeraciones. Del mismo modo se procederá en Oleiros, con una cabalgata sin paradas que partirá a las 16.00 horas y recorrerá todas las parroquias. Carral y Cambre se decantaron por la vía telemática, con videollamadas en las que los niños pudieron trasladar sus demandas a los Reyes. Sada, por su parte, plantea una alternativa original, a través de una yincana interactiva por el municipio, con códigos QR y pistas que les ayudarán a dar con los Reyes.