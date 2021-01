La Xunta agiliza As Percebeiras con dudas sobre el edificio más alto y los dos más cercanos al mar

La publicación en el Diario Oficial de Galicia de la evaluación ambiental del plan especial de As Percebeiras pone punto final a esta tramitación clave para el desarrollo del proyecto, en la que la Xunta ha decidido agilizar el desarrollo en el litoral de Labañou sin una evaluación ordinaria, que obligaría a justificar con más detalle la solución propuesta por Metrovacesa y auspiciada por el Concello. La Consellería de Medio Ambiente considera que se puede apurar la tramitación al no ver impacto ambiental en los bloques de edificios pero reconoce dudas sobre cómo incidirán en el entorno tres de los diez bloques programados: el más alto y los dos más próximos al litoral.

En la resolución, publicada ayer, demanda “estudiar en detalle” la forma de resolver la envolvente conjunta de estos dos bloques “pues a la vista de las infografías no resulta clara la incidencia de tal solución en el margen final de esta área”. En el mismo documento, Medio Ambiente añade un estudio de la sombra que darán al grupo María Pita, elaborado por la propia consellería y que omitía la declaración ambiental presentada por la promotora, dando por resuelta el departamento autonómico una obligación de la que advertían varias de las alegaciones.

El primero de los edificios sobre el que se requiere más detalle es el más alto, el más próximo a la avenida de Labañou. Es un conjunto de tres bloques, uno de ocho plantas, otro de 11 y otro de 13, adosados formando “un edificio singular” con garaje conjunto entre los tres bloques. Los otros dos edificios señalados están en el extremo norte del ámbito, “en la parte más próxima a la costa”. Son dos bloques bajos, de tres y cuatro alturas, que están apartados del grueso del ámbito, justo entre el grupo María Pita y el litoral, y que se convertirán en el “frente arquitectónico” del conjunto de viviendas existentes. En ambos casos, requiere una definición más detallada.

El dictamen de la Xunta da por válido que, a pesar de afectar a la vista sobre el mar y sobre el monumento Patrimonio de la Humanidad, la disposición de los edificios reduce el apantallamiento “en buena medida” respecto al grupo de viviendas. El Gobierno gallego considera que se “evita la la ocupación del borde costero” y razona que, con la reducción de edificabilidad, se mejora las propuestas de los planes generales de 1998 y 2013.

Entre los documentos hechos públicos ayer está también la resolución favorable en tres folios del Instituto de Estudos do Territorio, que concluye que el diseño de Metrovacesa solventa las reservas que expresó con el plan de 2017 respecto al impacto paisajístico. No figura ningún informe de la Subdirección Xeral de Territorio. Medio Ambiente explica que fue solicitado pero “no se obtuvo respuesta”.

Según el expediente, hasta cincuenta alegaciones fueron presentadas en contra del proyecto entre asociaciones vecinales, entidades ecologistas y culturales, particulares, sindicatos y otras como la asociación de padres del colegio Emilia Pardo Bazán o dos clubes de fútbol de la zona. La mayoría no consideran justificada la necesidad de nueva vivienda y alertan de la elevada incidencia en el paisaje. Al correo de la consellería llegaron diez escritos a favor, que indican que la zona está muy descuidada y que la urbanización llevará vida y trabajo al barrio.

Vecinos del Agra reclaman un parque en el barrio

Empieza el año, pero la asociación de vecinos del Agra do Orzán no olvida sus viejas reivindicaciones y pide al Concello que retome las negociaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir que el terreno en el que tiene su sede la Asociación Española de Meteorología (Aemet) se integre en el barrio como zona verde. Lo hacen con la distribución entre todos los grupos de la Corporación y entre las concejalías de un calendario en el que se pueden ver imágenes de los vecinos que, con sus mascarillas, reclaman que el Agra tenga un parque ya. La entidad vecinal asegura que el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, les transmitió su intención de retomar las negociaciones tras su paralización por la pandemia. Los vecinos cuentan con muchas ideas para los espacios que han dejado de tener utilidad para la Aemet, tras la automatización de algunos de sus procesos. “Parece fácil sustituir el vallado de A Canceliña por un seto de laureles y abrir un jardín”, explica la presidenta de la entidad, María Gutiérrez Calvete, que propone, además, plantar árboles autóctonos, y que los almacenes que ya no utiliza la agencia puedan habilitarse como servicios públicos y el área cubierta, también en desuso, se pueda destinar a actividades colectivas.