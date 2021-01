En las redes sociales hay a menudo grupos para conseguir fines comunes, como el de encontrar a perros perdidos en la ciudad. Uno de ellos es un perfil de Facebook en el que, esta semana, una usuaria colgó una foto, aunque quien se había perdido no era un can ni un gato, sino lo que parecía un hurón. La persona que lo encontró alertaba de que lo había visto en la calle Oporto, en la urbanización Valaire, en A Zapateira, que lo había intentado coger para rescatarlo, pero que no había podido y que, al ver que el animal iba a pasar la noche en la calle, le había llevado comida, pero que se había escondido entre la maleza. No está claro si es doméstico o salvaje.