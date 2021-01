Ya hace casi 30 años que cinco jóvenes británicas se convertían en la girl-band más icónica de la historia del pop. Victoria, Geri, Mel B, Mel C, y Emma fueron la voz de una generación. Su estilo y su descaro les brindó entonces una legión de fans que se mantiene, fiel, con el paso de los años. Es el caso del ilustrador Pablo Carreiro. Psicólogo de carrera, la vida terminó llevándolo por derroteros artísticos, que decidió enfocar, en esta ocasión, en homenajear al grupo de su vida: las Spice Girls.

Una admiración que es responsable de la última exposición que inauguró ayer el Monty Ambigú, que homenajea a la banda británica bajo el nombre de Viva Spice. La muestra, compuesta por textos e ilustraciones y prologada por Alberto Jiménez, cantante del grupo Miss Caffeina, propone un recorrido por la historia del grupo y cuenta un relato que trasciende a lo musical.

“El hecho de que triunfasen, en su momento, ya fue una lección. Fueron el primer grupo femenino en hacerlo, solo había grupos de chicos. Nirvana gobernaba la escena, luego surgió Take That. Ellas abrieron esa puerta”, asegura el ilustrador. Carreiro incluye, en la exposición, algunas de sus experiencias como fan de la banda, a la que sigue incansable desde que las conoció a través del programa Sorpresa Sorpresa, que entonces dirigía Isabel Gemio.

“Me encantó su rollo, me hice fan, y hasta ahora. Las Spice Girls nos enseñaron a no tomarnos las cosas demasiado en serio. Hablaban de feminismo, de amistad, pero de una forma así como de andar por casa”, explica. Frente a la mirada escéptica que frivoliza el legado de las británicas, tiene claro su argumento: autenticidad sin colorantes. “La primera etiqueta siempre es la del marketing, pero marketing lo hay en todas partes, incluso en los Beatles. Las diferencias entre ellas, lo que identifica a cada una, son reales también fuera del escenario”, defiende, rememorando el histórico momento en el que Mel C, la spice deportista, fue la encargada de portar la antorcha olímpica en una de las etapas hacia el pebetero en los Juegos de 2012.

“Ese género musical tiende a menoscabarse, pero ellas luego triunfaron en solitario, sus carreras están llenas de éxitos y números 1. Musicalmente, es un catálogo muy rico, lleno de matices”, asegura. La muestra estará disponible hasta el día 4 de febrero, y llega a la ciudad tras pasar por Vigo, Madrid y Murcia. El confinamiento truncó, en 2020, el viaje de las Spice Girls por las galerías y salas nacionales, pero el artista tiene pensado reanudar la turné por Barcelona, Valencia o Sevilla a lo largo del año que comienza.