Las nuevas restricciones impuestas por la Xunta ante el aumento de casos de coronavirus, que obligan a la hostelería a reducir aforos y cerrar a las seis de tarde, ha enfadado al sector, que asegura que esto supondrá un “daño gravísimo”, según las palabras del presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Héctor Cañete.

Los alcaldes de A Coruña, Arteixo, Culleredo y Cambre, que pertenecen a la misma almendra y han subido al nivel medio-alto, “respetan” las decisiones del comité clínico, pero exigen al Gobierno gallego ayudas directas para la hostelería. “Es necesario que estas restricciones vengan acompañadas de mayores ayudas y más ágiles para paliar en la medida de lo posible las consecuencias económicas en este sector tan golpeado por la crisis”, señala Inés Rey.

Cañete informa de que ya se ha convocado una cacerolada para el martes, a las 19.00 horas en la plaza de María Pita, para protestar por estas nuevas medidas, que se revisarán en próximos días, por lo que podrían ampliarse. “¿Y qué comemos?”, se pregunta, mientras señala que “no tienen sentido todo el esfuerzo de cerrar los negocios y arruinarlos para dilapidarlo en Navidad”.

Xabier Barral, de la plataforma Shostelería, confirma que es “un absoluto despropósito y una falta de respeto al sector”. Argumenta que la reducción de aforos, de horarios y de reuniones —solo se permiten grupos de cuatro personas como máximo— se hace porque “no hay valor ni dinero para obligar a cerrar todo”.

Bares y restaurantes dejarán de recibir clientes a las seis de la tarde, cuando se baje la verja, cinco horas antes que hasta ahora. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, cree que esto se debe al “no endurecimiento de cara a las Navidades”. “No podemos relajarnos. Se supone que los casos seguirán incrementándose”, señala.

El portavoz de los hosteleros de la Marina, Antón Sáez, opina que esta no es la solución: “No se frenan los casos por cerrar la hostelería unas horas”. Entiende que si la situación “es tan trágica”, deberían imponerse otras medidas, como el confinamiento.

No es un cierre total, pero para el sector es un golpe duro que le llevará a contar con menos ingresos. “Las ayudas de la Xunta no han llegado y el sector está muy quemado”, resume Sáez. También Barral lamenta que no hayan llegado esos impulsos económicos, que califica de “indemnizaciones”. “Hay buenas intenciones del Concello con los Presco pero los ingresos no llegan. Tampoco los de la Xunta. Funcionan bien los ERTE, pero el día 20 llegarán los impuestos y las cuotas de autónomos y de seguridad social”, informa.

La situación, asegura Cañete, es “insostenible” y quizá muchos no puedan afrontar este enero. “Necesitamos un rescate”, sentencia. El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, indica que “para algún local, estas medidas supondrán la puntilla”.

Al BNG también le preocupa el impacto económico de esta decisión, por eso pide a la Xunta que “impulse un ambicioso paquete de ayudas y compensaciones económicos para la hostelería”. Marea Atlántica se une a esta demanda, y afirma que “las ayudas no pueden demorarse ni un minuto más”, aunque carga contra la Xunta, que “abrió la mano en Navidad para evitar críticas”. El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería declara que si estas restricciones se imponen “por un motivo sanitario, no tenía que haber habido reuniones en Navidad”.

La concejal adscrita Isabel Faraldo opina que “todo el mundo era consciente de que tras el periodo navideño” iba a llegar la “tercera ola”. Insta, además, a las administraciones a “seguir haciendo un esfuerzo para aminorar el impacto económico que la pandemia está dejando”. El PP, por su parte, hace un “llamamiento” los coruñeses para “extremar al máximo las medidas de prevención ante el preocupante incremento en el número de contagios”. “No nos podemos relajar ni un minuto”, recuerda la portavoz popular, Rosa Gallego.

Los hosteleros insisten en que estas nuevas medidas “son un sinsentido” y se esperan lo peor de cara al martes, cuando el comité clínico revisará la situación epidemiológico. “Nos sorprende que echen la culpa al sector y que ya nos avisen de que el martes puede haber más medidas”, reflexiona Antón Sáez, que cree que la Xunta “no tiene ideas”. Además, Cañete recuerda: “Si seguimos así, nos vamos a arruinar”.

El alcalde de Cambre, Óscar García, lamenta que, “una vez más”, el endurecimiento de las medidas “afecte al sector hostelero, que pasó un año muy duro”. No obstante, pide a los vecinos que actúen “con máxima responsabilidad”.