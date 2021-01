“No han hecho una investigación a fondo sobre de dónde viene el foco del virus, no se puede achacar siempre a la hostelería”, se lamentaba ayer Andrés Quijano, propietario de El Dorado sobre las nuevas restricciones que se aplican desde ayer a este sector empresarial, que debe cerrar a las 18.00 horas y reducir su aforo al 30% en el interior. Su indignación es compartida por el resto de hosteleros consultados, pero especialmente por la ausencia de medidas de ayuda desde el inicio de la pandemia por parte de la Xunta. El Gobierno gallego aseguró ayer que ha abonado el 76% de las ayudas solicitadas, por un importe total de 60,8 millones, dentro de su plan de rescate a autónomos, microempresas y hostelería cerrados por las medidas sanitarias aprobadas desde octubre.

“Nuestro fuerte es la tarde-noche, pero intentaremos adaptarnos y abrir por las mañanas”, explicaba Quijano, mientras que Carlos Bota, titular de la Pizzería La Pala, aseguraba que está “resignado y replanteándome todo continuamente”. “Siempre fui muy positivo pero la situación es muy complicada y se va a quedar mucha gente en la cuneta”, alertaba.

Daniel Lago, de La Taberna del Bierzo, calificaba en tono sarcástico de “estupendo” el panorama creado por las restricciones. “Aquí el virus solo va a los bares, no a las tiendas, supermercados o buses”, denunciaba al tiempo que recordaba que desde que empezó el virus no se contagió pese a que todos los días pasan por su local “entre cien o doscientas personas”. Para Jesús Carballal, de la cervecería Plaza, las nuevas medidas “afectan muchísimo porque a partir de las seis de la tarde es cuando se puede hacer algo, salvo los restaurantes”, a lo que se añade que las terrazas quedan sin uso en esta época del año por el mal tiempo.

Quijano solicitó las ayudas de la Xunta pero no las recibió y se quejaba de que en este inicio del año subieron los precios de los refrescos, la electricidad y las cuotas de autónomos. “Si hay un tercer cierre, la hostelería tendrá muy complicado sobrevivir por la falta de ingresos”, vaticinaba sobre el sector.

“No hemos podido acoger a ninguna ayuda porque se conceden en función de la facturación del año pasado”, se lamenta Bota, para quien “la mayoría de los hosteleros solo queremos ayudas para tratar de aguantar”. Según Daniel Lago, quien afirma no haber recibido ayudas públicas, “la mayoría ya estamos al borde de la quiebra”, mientras Jesús Carballal considera que habrá “más que preocupación” si no se conceden ayudas, de las que decía que hubo “muchas promesas y pocas ayudas”, aunque sus colegas que solicitaron las del Ayuntamiento sí las recibieron.

Sobre la actitud de los clientes, Quijano señalaba que “hay alguno que se quita la mascarilla pero se la pone en cuanto se le dice” y agradecía que la policía vigile su zona “constantemente”. Pero el dueño de la Pizzería La Pala revelaba que perdió clientes “por no dejarlos fumar en la terraza” y que “entre un 20% y un 30% de gente, cuando se sienta en la terraza cree que no hay que cumplir normas”. Lago, quien no ha tenido inspecciones, admitía que en alguna ocasión debe avisar a un cliente pero que “la gente se comporta por lo general”. Para Carballal, quien recibió dos inspecciones, el comportamiento del público es “ejemplar”.

La plataforma Shostelería calificó ayer de “cierre encubierto” las nuevas restricciones al entender que evitan un cierre total con el fin de ahorrar indemnizaciones al sector y anunció que convocará movilizaciones en demanda de ayudas.

El Concello informó de que aprobó ya 777 ayudas para negocios hosteleros y que concedió el 73% de ellas, lo que supone 1,5 millones de euros. El Gobierno local asegura que “respeta” las restricciones impuestas por la Xunta, pero le reclama “ayudas con mayores cuantías y más ágiles” para los sectores más afectados por estas medidas, “sobre todo la hostelería”.