La Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña convoca para esta tarde a las 19.00 horas una cacerolada del sector delante del Ayuntamiento para criticar que las administraciones consintieran la celebración de las fiestas navideñas y "criminalicen y castiguen sin razón" a la hostelería. "La irresponsabilidad de otros nos lleva nuevamente a restricciones. Por ello os convocamos a las siete de la tarde en la plaza de María Pita a una gran cacerolada para expresar nuestra indignación e indefensión no solo por las restricciones, sino por denostar nuestra imagen y engañar al sector con promesas que no llegan a materializarse. Esto no puede seguir así", protesta el colectivo en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Los profesionales que acudan a la concentración se situarán en fila guardando distancia de seguridad y con la mascarilla puesta golpeando las cacerolas hasta las 19.30 horas y leerán un manifiesto. Al terminar la lectura encenderán velas o la luz de los móviles para guardar un minuto de silencio por el sector y concluirán con otro minuto de cacerolada final y, a continuación desalojarán la plaza. "Si no vamos todos no servirá de nada. Eres más necesario que nunca, solo juntos haremos fuerza", insta el mensaje.

Distintos grupos de hosteleros de la ciudad han convocado en los últimos meses concentraciones y manifestaciones por las medias tomadas por las administraciones que afectan a su sector, como el cierre de establecimientos o la limitación de horarios. La última decisión adoptada por la Xunta, el pasado viernes, que entró en vigor al día siguiente, fue el cierre de la actividad hostelera a las seis de la tarde, salvo para despachar productos con servicio a domicilio.