El cantautor de origen coruñés Manu Chao ha grabado un breve vídeo en el que canta en gallego contra la “especulación” por el proyecto de As Percebeiras, en el barrio de Labañou. El músico se suma así a la iniciativa de canción protesta que el noviembre pasado inspiró un concierto en Labañou a cargo de As Percebeiras Band, formación compuesta por Miguel Ladrón (voz y guitarra), Tito Ritman (bajo y voz), Pablo Añón (saxo) y Arthur B. Kress (batería), creadores de la pieza que ahora versiona Manu Chao. “Sonche das Percebeiras, sonche de Labañou, veño erguer o canto, en contra da especulación. Non queremos pelouros, queremos sentir o sol. Fóra das Percebeiras, fóra de Labañou”, estos versos forman parte la pieza musical.

En el vídeo de Manu Chao, el exlíder de Mano Negra clama “fuera de As Percebeiras, fuera de Labañou”, y concluye: “Estamos juntos Coruña”. Con esta iniciativa, el cantante quiere apoyar la lucha vecinal contra la construcción de viviendas en este solar.