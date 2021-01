El Concello y la Xunta escenificaron ayer su alianza para darle una marcha más al proyecto del nuevo hospital de A Coruña con el anuncio de la firma del convenio que articulará las responsabilidades de cada administración en la obra, un acuerdo que será suscrito este mismo mes, como señalaron la alcaldesa y el presidente autonómico, pero del que apenas ofrecieron detalles, como su duración o las obligaciones y los compromisos económicos de las partes. El Concello puso en duda hace dos meses y medio el borrador del convenio remitido por el Gobierno gallego, pero ayer evitó pronunciarse sobre ninguno de los aspectos que entonces cuestionaron los informes del secretario general del Pleno, el interventor municipal y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.

Lo que sí confirmaron Inés Rey y Alberto Núñez Feijóo es que el Gobierno local concederá esta semana, antes del viernes 15, la licencia de construcción del primer edificio del proyecto para iniciar su fase de replanteo, aunque en realidad este permiso da vía libre a la etapa final del plan director anterior, de 2011, que la Xunta anuncia como fase cero de la ampliación del hospital. El gasto autonómico en este inmueble será de diez millones de euros, con los que, apuntó Feijóo, se ampliarán los servicios de Urgencias y la UCI y se creará una nueva unidad de hospitalización. Las obras durarían catorce meses.

Según explicó el presidente gallego, el convenio que se firmará próximamente supondrá que el Concello cederá a la Xunta el suelo colindante con las actuales instalaciones hospitalarias para ampliar los viales y facilitar los accesos, unos terrenos que serán expropiados y puestos a disposición de la administración gallega. El Ayuntamiento, que según Feijóo también se encargará del abastecimiento y el saneamiento, no abundó sobre estos aspectos. Desde que se anunció la ampliación del hospital con un gasto total de más de 400 millones de euros, las posibles expropiaciones pusieron en alerta a los vecinos del entorno por las afecciones del proyecto a sus propiedades y parcelas.

El Concello tampoco aclaró ayer si ahora está plenamente conforme con la propuesta de convenio que se dispone a firmar con la Xunta. A finales de octubre pasado, técnicos municipales expresaron dudas porque el borrador no especificaba los compromisos económicos de las dos partes firmantes, solo las aportaciones del Concello (22,2 millones, además de la renuncia al cobro de tasas e impuestos); no señalaba una duración determinada; y no cuantificaba el coste que supondría para las arcas municipales la adquisición de terrenos y la inversión en nuevos viales. El portavoz del Gobierno local José Manuel Lage, se apoyó en los informes municipales para calificar el convenio como “mejorable” y señalar que contenía aspectos que “rozan la ilegalidad”.

Rey y Feijóo se felicitaron por la sintonía entre sus administraciones en torno al proyecto estrella de la Xunta en la ciudad. “Tras un año durísimo en que la actualidad política y la gestión han estado marcadas por la pandemia, la salud es un objetivo prioritario. Agradecemos la disposición del Gobierno gallego para que A Coruña logre mejores cotas de bienestar y vuelva a ser referencia del noroeste peninsular a nivel de dotaciones, infraestructuras y bienestar social”, dijo Rey.

El presidente de la Xunta enfatizó que la ampliación del hospital de A Coruña supondrá la “finalización del mapa de las grandes infraestructuras hospitalarias y la renovación completa del Servizo Galego de Saúde”. “Es necesario y justo devolverle a los excelentes profesionales el nivel asistencial que practican”, añadió Feijóo.

Los grupos de Marea y BNG en la Corporación lamentaron la falta de información concreta en el anuncio de Rey y Feijóo. Marea lo calificó de “propaganda con foto”. “Esperemos que el ansia por salir en la foto no haga a la alcaldesa aceptar las condiciones de un convenio que hace unas semanas, dijo, rozaba la ilegalidad. Ya le pasó cuando corrió a presentar el power point del hospital con Feijóo hace un año sin preocuparse por las casas afectadas en Eirís”, señala Marea Atlántica.

El BNG demanda transparencia. “¿Cuál es el montante actual que tendrá que asumir el Concello?”, se pregunta el portavoz, Francisco Jorquera, que pide a Rey que aclare si le pidió al presidente de la Xunta “una revisión del proyecto de ampliación para minorar sus efectos en el entorno”.

Residencia de Eirís

Feijóo y Rey avanzaron además que hoy el Concello aprobará el estudio de detalle para la construcción de la residencia de mayores de Eirís, con un coste de 15 millones de euros que pagará la Fundación Amancio Ortega. El presidente informó de que su gobierno gastará este año dos millones en mejoras en la residencia Concepción Arenal, el centro de menores San José de Calasanz y el centro de atención pública a la discapacidad.

Feijóo se ofrece como “incondicional aliado” para el tren y la deuda portuaria

El centro de salud de Santa Lucía, una obra anunciada en 2015 a finales del mandato del PP en la ciudad y atascada cuando gobernaba Marea Atlántica por falta de acuerdo con la Xunta, parece salir del bloqueo con la firma de convenio entre administraciones “de forma inmediata”, según avanzó ayer Alberto Núñez Feijóo. La alcaldesa, Inés Rey, confirmó la rúbrica del acuerdo que permitirá la integración del centro sanitario en el edificio del mercado de Santa Lucía, cuyo diseño elaborado por el Concello, que lo ejecutará, ya ha sido aprobado por Sanidade, que los financiará. La intervención no tiene partida concreta en el presupuesto gallego de 2021, en el que figura en un apartado de fondos genéricos para instalaciones sanitarias, y el Concello estima que el nuevo centro no entrará en servicio al menos hasta 2023. La ciudad planteará además a la Xunta una ubicación para un albergue de peregrinos para al año Xacobeo, propuesta ya planteada hace un año y medio pero que se congeló por el estado de alarma sanitario.

El acuerdo para el centro de salud de Santa Lucía, “de forma inminente”

La Xunta se ofrece al Concello como “aliado incondicional” para impulsar el tren al puerto exterior, para el que reclama el “desbloqueo” urgente. “No tiene sentido seguir posponiendo el ferrocarril, que está comprometido desde 2018. Tiene que desbloquearse en las próximas semanas. Es una infraestructura madura y con el proyecto finalizado y no hay razón objetiva ni ferroviaria ni presupuestaria para no hacerla”, recalcó Núñez Feijóo, que se comprometió además a trabajar “de forma conjunta” para encontrar solución a la deuda portuaria y a la recuperación de espacios en los muelles interiores. Feijóo aprovechó la reunión con Rey para instar a Adif a que firme el convenio con la Xunta y el Concello para definir las competencias de cada administración en el desarrollo de la estación intermodal. Infraestruturas prevé aprobar el proyecto de la integración de la estación de autobuses en marzo, en el que gastará 17,5 millones. El Concello invertirá otros 10 millones en el aparcamiento bajo la terminal de buses.