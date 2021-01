El grupo de Marea Atlántica denuncia que el Gobierno local incumple la ordenanza de igualdad aprobada en octubre de 2019. Marea acusa el Ejecutivo de no disponer de recursos suficientes para atender a las víctimas de violencia machista y de no fomentar la igualdad en las contrataciones y en las subvenciones. También echa en falta la creación del Observatorio de Igualdad. “En este mandato no se hizo un solo esfuerzo en llevar la perspectiva de género a todas las áreas de gobierno, no se elaboró un plan de igualdad ni se hizo ningún estudio de la situación en la ciudad.