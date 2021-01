El museo de la cerveza de Estrella Galicia, MEGA, ha sido seleccionado por el European Museum Forum como finalista al Premio al Museo Europeo del Año. Hay 27 candidatos al galardón. El director, Rodrigo Burgos, reconoce que esta nominación supone un “reconocimiento” al trabajo de años y destaca la capacidad de reacción del equipo para afrontar una pandemia que les obliga a ofrecer solo visitas guiadas, que hacen que la experiencia del visitante sea “más completa”.

¿Qué supone para el museo esta nominación?

Estamos muy contentos por la candidatura. Supone un reconocimiento al trabajo que lleva desarrollando la Corporación Hijos de Rivera para la creación de su museo desde el año 2015. A pesar de la pandemia, la nominación nos sitúa en un sitio de prestigio e innovación al nivel de los mejores museos. Es un muy buen trampolín.

¿Cuál es la filosofía de MEGA?

Es un espacio experiencial. Contamos la historia de una compañía familiar, como es Estrella Galicia e Hijos de Rivera, a lo largo de un recorrido en el cual el visitante no deja de sorprenderse, utilizar los sentidos y aprender en cuatro plantas y ocho sectores. Nuestra filosofía es la de divulgar y conservar este legado. El museo también es didáctico, para que la gente aprenda de la cultura de cerveza y disfrute y se entretenga. Desde las materias primas y la historia hasta el momento culmen con la degustación.

¿Cómo ha sido la adaptación a la nueva normalidad derivada del coronavirus?

No ha sido sencillo. En el museo todo es sensorial: tocar, probar, oler y acercarse. Lo que hicimos de marzo a junio fue repensar MEGA. Por una parte, nos centramos en la seguridad, que la gente cuando viniese se sintiese segura de lo que está haciendo en el recorrido y que no mermase nada el concepto del mensaje que queríamos transmitir y la experiencia. Además, adaptamos el modelo de visita. Suprimimos las visitas libres, en las que la gente se movía con libertad, y nos centramos en las visitas guiadas. El guía es el que marca los tiempos. Algunas cosas de compartir, como las materias primas, las individualizamos y metemos los productos en una mochila. Así, nadie más toca esos elementos. También incluimos mejoras, como una copa que los visitantes se llevan a casa después de tirar su primera caña. El aforo es limitado y también seguimos todos los protocolo anti COVID-19. En los meses abiertos, el feedback del visitante fue muy bueno en lo que respecta a la adaptación y la experiencia.

La situación, inevitablemente, reduce el número de visitas. ¿Cómo ha sido la afluencia en los últimos meses?

En 2020, de los doce meses pudimos estar abiertos apenas seis. De esos seis meses, la mitad de ellos hemos podido estar abiertos a un 50% del aforo y los otros ni al 30%. El número final de visitas no es una máxima para el museo. Vale más un visitante satisfecho que diez que entren y no lo estén. Cerramos el año con 14.000 visitantes y en verano hicimos sold out. Octubre también fue un mes muy bueno. Esto es un gran aprendizaje hacia un modelo de excelencia y más personalizado.

¿Cuáles son los retos futuros del museo?

Trabajamos en varias líneas. Queremos seguir mejorando la experiencia. Darle la vuelta todavía más y tener nuevos productos. Que los visitantes se sorprendan, incluso que la gente pueda repetir. También queremos apoyar el destino y convertirnos en un icono turístico. Somos el primer museo de cerveza de España, el único que se encuentra dentro de sus instalaciones en activo y finalista en este premio. Vamos a seguir adaptándonos a la nueva normalidad que nos va a tocar vivir con o sin pandemia. MEGA será más tecnológico para que las experiencias se puedan adaptar.

El certamen valora la integración a la comunidad local, ¿qué quiere ser MEGA para A Coruña?

MEGA es la casa de Estrella Galicia y Estrella Galicia es mucho más que una marca o un producto para la ciudad y los gallegos. Es una forma de ser y de vivir. Para los coruñeses y gallegos forma parte de su ADN. Cuando abres las puertas de tu casa, de una marca tan metida en la sociedad tras 114 años de recorrido, es un gran compromiso. Tienes que mantener la expectativa de lo que se espera visitar. Es la casa de todos los coruñeses que han crecido y vivido con Estrella Galicia y han tenido sus mejores vivencias con nuestros productos. El museo es una continuación de esa relación de amor y fidelidad.