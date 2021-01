La previsión presupuestaria para este año enviada por el Concello al Ministerio de Hacienda refleja una estimación de crecimiento de los ingresos municipales del 2,58% con relación a los de 2020, lo que supone 6,5 millones de euros más. A esto se suma que el gasto también aumentaría, de acuerdo con esas estimaciones, que mencionan una subida de las inversiones del 19,9% que las dejará en 24,1 millones. Cuando el 1 de octubre se anunció que se prorrogaría el presupuesto anterior, el Gobierno local lo justificó por el “alto grado de incertidumbre” y la previsión de que se produjera un fuerte descenso en la recaudación fiscal y en la participación en los ingresos del Estado.

“Aún no somos conscientes de las consecuencias económicas de la pandemia”, advirtió en octubre en el pleno el concejal de Facenda y portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage. El Gobierno local estimaba que la caída de los ingresos del Concello podría llegar a 21 millones y que parte de las inversiones de ese año no se ejecutarían a causa de la pandemia.

Frente a aquel anuncio, los datos remitidos a Hacienda señalan que la recaudación por impuestos subirá dos millones hasta alcanzar los 109,7, con subidas de ingresos en todos ellos, aunque la mitad del incremento se producirá gracias al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mientras que los tributos cedidos por el Estado al Concello crecerán levemente pero aun así llegarán a la cifra de 13,2 millones.

También se vaticinan mayores ingresos en las arcas municipales por el Impuesto de Actividades Económicas, el de Obras y Construcciones, el de Vehículos y por la plusvalía. La participación en los impuestos del Estado subirá un 2,80% para situarse en 61,5 millones y las aportaciones de administraciones, aumentarán un 1,1% y llegarán a 18,9 millones.

Marea criticó ayer este hecho en el pleno durante el debate de una moción que reclamaba al Gobierno local la elaboración de unos presupuestos para este año y que fue aprobada al ser respaldada por BNG y PP, mientras el PSOE y las dos concejalas no adscritas se abstenían. “¿Le mienten al Gobierno del Estado o nos mintieron a nosotros?”, preguntó el edil de Marea.

La negociación para subvencionar a entidades con un cambio en las cuentas, la próxima semana

La oposición pidió ayer varias veces al Gobierno local en el pleno que no demore la modificiación del presupuesto prorrogado para fijar las subvenciones a las entidades sociales de la ciudad a través de convenios nominativos. El portavoz municipal, José Manuel Lage, anunció que la negociación con los grupos para acordar ese cambio en las cuentas comenzará la próxima semana, y aseguró que las ayudas serán percibidas por las asociaciones antes de finales de febrero, como el año pasado, un plazo que puso en duda el PP. La oposición reprochó desde el inicio de la sesión que el Gobierno local haya prorrogado el presupuesto de 2020 en lugar de diseñar otro adaptado a las necesidades derivadas de la pandemia. Con este argumento, Marea presentó una moción para instar al Ejecutivo a pactar nuevas cuentas, que fue aprobada con el apoyo del PP y el BNG y la abstención de la edil no adscrita Isabel Faraldo y del PSOE. El PP reclamó “activar ya un nuevo Presco”, Marea criticó que los socialistas no quisieran dialogar por este asunto con los demás grupos y el BNG apuntó que la ciudad “es una excepción en Galicia” por no diseñar un presupuesto y pidió un plan de rescate a la hostelería. Lage replicó aludiendo a las “mesas de diálogo” con los distintos sectores castigados por la pandemia.