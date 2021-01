Os colectivos e persoas que nos sumamos á batalla pola recuperación para o patrimonio público do Pazo de Meirás non imaxinabamos que, tras a devolución dese ben, ía declararse por todo o espectro social do mundo conservador galego outra nova batalla. Cando menos eu teño que declarar a miña inxenuidade ao pensar que o significado do eslogan acuñado hai mais dunha década polo daquela presidente da CRMH da Coruña, Manolo Monge, acadara o seu obxectivo.

Ese eslogan era A batalla de Meirás. A batalla pola recuperación de Meirás na que tantos esforzos adicamos moitas persoas, pensámola provisoriamente gañada tras a sentenza do pasado día 2 de setembro, na que se obrigaba á familia Franco a devolver o Pazo ao Patrimonio público.

Mais non. Coa sentenza comezaba unha nova batalla liderada polo presidente Feijoo e por algunhas persoas desa parte da sociedade mais conservadora, que na súa inmensa maioría non só non participaron da reivindicación de Meirás, senón que incluso nalgún caso, colaboraron por acción ou omisión nalgún momento do proceso en que a batalla pola recuperación de Meirás fracasase.

Coa sentenza pois, comeza por estas persoas unha batalla, nesta ocasión polo relato. Da mesma maneira que en 1938 as “autoridades” franquistas buscaran nas elites intectuais do ámbito máis conservador, relatos para asociar de maneira épica as Torres de Meirás co novo ditador do imperio español, búscase agora asociar a Emilia Pardo Bazán cos valores mais avanzados da igualdade e do feminismo dos nosos tempos.

As elites sociais conservadoras e clasistas da España dos nosos tempos, xa escolleron deusa da igualdade. As mesmas elites (as de agora e as de antes) que nunca se caracterizaron precisamente pola igualdade de xénero na práctica, nin nos seus discursos nin nas súas prácticas políticas. Quen mellor para este espectro ideolóxico que Emilia Pardo Bazán, conservadora, declarada defensora da monarquía borbónica e absolutista, que vivía maiormente das rendas que producían as terras nas que rompían o lombo labregas e labregos e que criticaba a obra mais comprometida coas reclamacións galeguistas e sociais de Rosalía de Castro!

Mais en Meirás ten que estar a memoria. A historia do que realmente pasou cun relato propio dunha sociedade democrática. En Meirás non pode meterse a ideoloxía política de ninguén por moi disfrazada que vaia de literatura e historias grandiosas. Ten que estar Emilia Pardo Bazán como creadora e antiga propietaria das Torres, como persoa ligada ás letras. Claro que si. Mais Meirás, como residencia oficial dunha xefatura de estado totalitaria, que chega a mans do ditador previo proceso de espolio, ofrece a posibilidade de estudar e coñecer o noso pasado mais recente mellor que ningún outro lugar.

So hai que ler a sentenza pola que se recupera o Pazo de Meirás. As razóns non están na literatura senón na democracia. Este ben non sería nunca patrimonio público senón se lle cruzara polo medio un golpe de estado, un territorio en retaguarda de guerra e unha ditadura totalitaria. Se unha sociedade non o reclamase e loitara por rachar coa impunidade franquista.

Fagamos pois de Meirás un lugar de democracia. Onde esté a verdade, a memoria e a reparación. Mais atractivo e con miras amplas que tamén permitan crear un lugar de encontro. Para que —e non menos importante— sirva tamén de elemento dinamizador da economía de Sada e da comarca coruñesa.

*Carlos Babío é investigador e coautor da obra ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio’.