Exceso de vehículos particulares, insuficientes plazas de aparcamiento, un transporte público limitado, ruido y emisiones contaminantes a la atmósfera. Estos son los principales problemas que en los últimos años han trasladado al Ayuntamiento los usuarios y trabajadores de Agrela. Los recoge también Smart Mobility, un documento que acaba de confeccionar la asociación de empresarios del polígono en colaboración con el servicio de Movilidad del Concello. El objetivo general del estudio es mejorar la circulación en el conjunto de la zona empresarial y “hacer de Agrela un entorno sostenible a nivel medioambiental”. Entre las medidas prioritarias para alcanzar tal reto está la reducción de vehículos en el ámbito, que en algún momento del día satura el polígono. El 73% de los trabajadores encuestados asegura que utilizaría el transporte público si mejorase el servicio actual.

“Con nuevos usos, crecen los desplazamientos, pero no hay espacio para todos los coches. Este objetivo no se va a conseguir de un día para otro, hay que hacer pequeños cambios, y sabemos que hay demandas históricas difíciles de ver cumplidas”, adelanta Teresa Firvida, gerente de la asociación de empresarios. El primer desafío es que a lo largo de 2021 alguna iniciativa se pueda poner en marcha “a pesar de la complicada situación derivada del coronavirus”.

Propuestas incluidas en el plan de acción de Smart Mobility: desplazamientos compartidos en vehículos particulares, transporte colectivo proporcionado por las empresas, rutas peatonales seguras, aparcamientos disuasorios cercanos, mejoras en alguna línea del bus urbano. Son medidas que repasa Firvida y que apunta el estudio a raíz de la información obtenida por la asociación con un diagnóstico de la situación de la movilidad en Agrela a partir de cuestionarios realizados a empresas y trabajadores. “Se ha elaborado un mapa de necesidades con datos concretos que nos presenta cómo se circula en el polígono y cómo cambiaría la circulación si se adoptasen las mejoras propuestas”, explica.

Los empresarios alertan de los “impactos negativos”, no solo propios del tráfico abundante, que el polígono tiene desde hace años. “Hay daños a nivel social debido al estrés que provoca no encontrar dónde aparcar y el nerviosismo por la impuntualidad. Y daños económicos, por las bajas por accidentes en itínere y la disminución de la productividad ocasionada por ese estrés y la falta de aparcamiento”.

El bus, con “mucho margen de mejora”

Teresa Firvida cree que no ha habido una apuesta decidida por parte del Ayuntamiento o la Compañía de Tranvías por ampliar el servicio de transporte público para movilizar trabajadores al polígono. “El bus es un campo con mucho margen de mejora, los empresarios de Agrela siempre lo hemos dicho y lo mantenemos. Cuando lo trasladamos a la administración se dice que es cierto, pero no se dan soluciones concretas, quizá porque las medidas no se tomarían de forma inmediata”, comenta la gerente de la asociación de empresarios de Agrela. Smart Mobility urge a mejorar alguna línea del bus. Solo la línea 11 tras un cambio hace unos años se adentra en el polígono, por cuyo entorno circulan también otros buses pero sin penetrar en su red de calles. En relación a los accesos, Firvida propone que la creación de rotondas en la avenida Finisterre.

El 76% de los trabajadores, en coche particular

Tres de cada cuatro empleados en Agrela se movilizan en vehículo particular o de empresa hacia un polígono que concentra a diario cerca de 20.000 trabajadores, según recoge el estudio Smart Mobility. Con las encuestas hechas por la asociación de empresarios, se extrae que el 80% de las personas que vienen en coche, estarían dispuestas a cambiar de medio de transporte, si tuvieran una alternativa que se adaptara a sus necesidades. El 72,5% de las empresas afirma que no disponer de zonas de aparcamiento afecta negativamente a la actividad empresarial, y el 73% de los trabajadores utilizaría el transporte público si se mejorase el servicio actual. Un descenso en el número de coches particulares del 12% supondría dejar de emitir a la atmósfera 76 toneladas de dióxido de carbono al año, estima el estudio.

Problemas compartidos con Pocomaco

Los empresarios de Agrela coordinan la comisión técnica de polígonos industriales de la Mesa de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento creada en enero del año pasado, marco en el que presentará Smart Mobility. La asociación señala que algunos de los problemas de movilidad en Agrela son compartidos por el polígono de Pocomaco, con el que plantea trabajar de manera conjunta para proponer soluciones similares. La falta de espacios peatonales seguros, la dificultad para aparcar y la escasa cobertura del transporte público son aspectos apuntados en los últimos años desde Pocomaco.