Representantes coruñeses del sector de la peluquería y la estética se concentraron ayer frente a la Delegación del Gobierno con un objetivo: dar visibilidad a una demanda que llevan reclamando desde hace casi una década, la rebaja del IVA del 21%, que el gremio asume desde el año 2012. “Fuimos el único sector al que no se le quitó. Todos a los que se lo subieron acabaron recuperando el del 10%, menos nosotras”, lamenta Hermen Porteiro, portavoz de la plataforma Creer en nosotros, que el sector articuló el pasado año a nivel nacional para luchar por sus reivindicaciones de una forma coordinada.

El gremio reclamó, en una concentración a la que acudieron representantes del PP, además de la rebaja de impuestos, su carácter esencial en medio de una crisis en la que toca prescindir de lo superfluo. “No solo creamos imagen. Creamos salud, motivación, autoestima. Nos requieren en platós de televisión y en otras actividades. Es un momento de crisis emocional fuerte. Somos esenciales, y nuestro IVA no lo refleja, no se corresponde”, reclama Porteiro. No pueden evitar acordarse de cuando, a inicios del confinamiento de marzo, el Gobierno declaró al sector como imprescindible, para luego desdecirse ante la imposibilidad de garantizar el ejercicio de su actividad de una forma segura. “Entonces ya nos declararon como esenciales, pero no podíamos trabajar porque no teníamos ni trajes EPI ni nada con lo que protegernos”, explica Porteiro.

Apelan a la ejemplaridad del gremio hasta el momento como argumento a sus demandas, y aseguran que, a pesar de ser una actividad que requiere inevitablemente de contacto físico, no ha habido contagios en sus salones. “Estamos trabajando al 50% y gastando mucho en material desechable. El IVA lo asumimos nosotros, no el cliente”, reclama Porteiro.