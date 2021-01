El punto de encuentro entre la música y la pintura lleva los nombres del compositor Félix Arias y de la artista Lara Pintos. El encierro, lejos de separarlos, los ha unido hasta convertirse uno en inspiración del otro. Así nació el proyecto Acordes y pinceles, un concierto que se emitirá el próximo jueves, día 28, en YouTube desde el estudio de la artista. El músico coruñés interpretará seis nuevos temas basados en cuadros de Pintos, que también ha hecho nuevas creaciones a partir de las canciones. “Empezamos a colaborar en 2013, cuando Lara ilustró mi tercer disco Vals muy triste en Sol menor. Me resultó fácil inspirarme en sus obras porque es muy evocador y onírico”, reflexiona Arias.

El panorama musical ha cambiado y el coronavirus ha sido el culpable de poner del revés este mundo. Toca reinventarse, o así lo entiende el músico, que defiende que hay que encontrar “nuevas fórmulas” para seguir tocando. Ahora se enfrenta a su primer concierto online. “Durante el confinamiento, hice alguna canción homenaje, pero fue poca cosa. Tengo que decir que el concierto está muy planeado, va a haber una imagen bonita y un sonido muy cuidado. Todo muy artístico”, desvela.

Será el resultado de meses de trabajo. Cuando las calles estaban vacíos y los vecinos miraban el reloj para salir a aplaudir a las ocho de la tarde, Félix Arias y Lara Pintos estaban inmersos en un proceso creativo. “Le enviaba una canción para ver qué le inspiraba y ella pintaba cuadros sobre los que yo componía. Incluso mirando por la ventana, intenté pintar cuadros de lo que veía en forma de canción”, recuerda. A pesar de aquella rutina impuesta, ninguno se quedó en blanco. “Me sentí muy creativo”, señala Félix Arias, también profesor de en la Escuela Infantil Municipal Monte Alto. “Tuve que componer música para las actividades de los alumnos, así que estaba en forma. Eso fue lo bueno que saqué del confinamiento”, confiesa.

Estas seis nuevas canciones podrán escucharse el día 28 a través de YouTube, pro donde se retransmitirá el concierto. Nuevos temas que hablan “de todo”. “Hay algún tema pesimista porque están hechos durante el confinamiento. Sobre todo uno que escribí cuando se acercaba San Juan, una noche en la que todo el mundo solía salir a la calle, pero esta vez estaba todo apagado”, expone el músico coruñés, que también presentará Noche de lluvia, compuesta “desde la ventana”, y algún que otro tema “más nostálgico” que recuerda a los que ya no están. Las canciones formarán parte de su próximo disco, aunque todavía no sabe cuándo saldrá ni cuál será su título. De momento, se quita el gusanillo de tocar con este concierto online, aunque asegura que la pandemia hace que pierdan “tanto los músicos como los espectadores”. “Hay gente que está deseando ir a conciertos, me lo dicen por la calle. Y yo, como espectador, también lo echo de menos. Es evidente que hay que cuidar mejor a la cultura”, concluye.