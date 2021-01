Top 100 Mujeres Líderes en España lleva desde 2011 intentando “visibilizar el talento femenino” y ha dado a conocer las candidatas de 2020, que en la categoría Función Pública Institucional y Política, entre varias ministras como Nadia Calviño, Irene Montero, Carmen Calvo o Yolanda Díaz y presidentas de comunidades autónomas, incluye a sus 39 años a Irene Souto Blázquez, jefa del departamento de Desarrollo Portuario y Comercial del Puerto de A Coruña.

¿Cómo acoge una nominación de tal calibre, realzada por la relación de acompañantes?

Me siento muy agradecida por el reconocimiento, porque ya el hecho de estar en ese listado de candidatas es un motivo tremendo de orgullo. Estar entre mujeres de tanto talento es una satisfacción para mí y también para mi equipo porque es también un reconocimiento para ellos, a los que también quiero agradecerles su trabajo.

Y ha logrado sobresalir, como mujer, en una esfera de trabajo con un mayor presencia masculina en los órganos directivos...

Sí. En el ámbito portuario hay diferentes vertientes, aunque en realidad es un mundo en el que han predominado los hombres. Aún así, ha habido una mujer que ha sido presidenta de Puertos del Estado, algunas subdirectoras, aunque sí que es cierto que no son cargos que estén extendidos. Depende también de los sectores. Hay sitios a los que voy que soy la única mujer y a otros, como por ejemplo, el de los cruceros, en el que hay más mujeres. Pero la parte más industrial, de obra, está más masculinizada en general.

Además de su formación como ingeniera de Caminos y en la gestión portuaria, también estudió Derecho. ¿Por qué?

Siempre fue algo que me llamó la atención. Tuve claro que quería estudiar una Ingeniería, pero el Derecho siempre me atrajo, incluso me llegué a plantear ser juez. Cuando acabé Caminos, empecé a trabajar en una asesoría de Ingeniería y pensé que el Derecho podía complementar mi trayectoria. Y no solo a nivel profesional, ya que está en todos los ámbitos de la vida y siempre tienes que tener relación con eso. Y en la administración también ayuda porque estás sujeto a un marco normativo en el que es fundamental. Es un complemento adecuado a esa vertiente técnica.

¿Cuáles son sus cometidos en el Puerto de A Coruña?

Nos encargamos de la interacción con nuestros clientes, los actuales y los futuros, para garantizar su satisfacción y coordinamos acciones con los distintos departamentos. También nos encargamos de determinadas acciones comerciales, como los cruceros, negociando las rutas, garantizando su presencia aquí. Vamos a ferias, a eventos de múltiples sectores donde nos interesa posicionar el Puerto.

¿Le refuerza haber recibido este reconocimiento en forma de nominación a una edad temprana?

Lo de joven o no es relativo. Tengo 39 años. Hice la carrera y empecé pronto a trabajar, con 23. Tengo 15 años de experiencia y a lo largo de este tiempo he ido recogiendo diferentes reconocimientos. En 2015 recibí el premio Modesto Vigueras por un trabajo técnico de gestión económico administrativa relacionada con nuevos proyectos en el Puerto. Y hace dos años me dieron el premio referente gallega.