As memorias do Holocausto están cheas de nomes de vítimas anónimas. O traballo das asociacións pola memoria e das familias propicia que, co paso dos anos, sexan cada vez máis os nomes de homes e mulleres que pereceron baixo a barbarie nazi os que a sociedade pode ir coñecendo e honrando. O de Martín Ferreiro é un deles. O camiño que o levou a falecer, enfermo e canso, no subcampo de concentración de Gusen, en Mauthausen, comeza no Concello da Coruña, onde exercía como edil de Obras Públicas polo partido Republicano Radical-Socialista. O golpe de Estado de Franco, tralo que o alcalde, Alfredo Suárez Ferrin, e moitos dos concelleiros eran asasinados, levouno a fuxir a Portugal, dende onde partiu a París; despois, a Valencia a seguir loitando contra o avance das tropas franquistas e, máis tarde, de novo a Francia. Ao seu irmán Antonio, asistir a Martín na fuga custoulle 12 anos na cadea.

A Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) quixo renderlle unha homenaxe íntima hoxe, Día das Vítimas do Holocausto, á que estaban chamados a acudir unha vintena de persoas, mais que tivo que ser adiada por mor do endurecemento das medidas sanitarias. “Queremos sacar á luz estes nomes, que se coñeza á súa historia. Estamos traballando sobre o tema nas catro provincias. Moitas veces, as propias familias non sabían que os seus parentes morreran en campos de concentración. Había moita confusión, enterábanse anos despois, cando recibían axudas do Goberno de Francia”, explica Carmen García-Rodeja, representante da ARMH.

O obxectivo da pescuda é pechar unha ferida que segue aberta: mentres que en Europa son considerados heroes, aquí a débeda coa súa memoria segue, en demasiadas ocasións, sen saldar. Moitos gastaron entre guerras os seus últimos anos de vida: aquí no bando republicano, en Francia coa Resistencia Francesa, algúns mesmo na batalla de Dunkerque ou na liberación de París. O de Martín Ferreiro, prisioneiro 4.983 de Mauthausen, é un deses nomes que deron cos seus osos no peor dos destinos posibles. Este ano fan 80 da súa morte nos brazos doutro prisioneiro galego. O seu último recordo, como puido saber anos máis tarde á súa familia, foi para a súa cidade, A Coruña. “Outro preso, Francisco Pena, de Boiro, estaba con el cando morre. Lamentábase de non poder volver ver á súa Coruña. Anos despois, conseguimos xuntar ás familias, porque Francisco Pena sobreviviu para contalo”, explica García-Rodeja.

Se algo teñen en común as familias das vítimas da ditadura, é que a perda é un trauma que sobrevive como herdanza de xeración en xeración. “Os fillos nunca o superaron. É algo que, se non se vive, non se sabe ata que punto é tráxico. A min fóronmo contando a medida que crecía, pouco a pouco, con moito sentimento”, lembra o neto de Martín Ferreiro, José Luis Alamán Ferreiro. Dos fillos só queda vivo Martín, o penúltimo, que nunca fala do tema, pois, explica o sobriño, “psicoloxicamente, se non falas, é como se non tivese ocorrido”. O que si contou nalgunha ocasión foi que aprendeu a ler con soltura ben pequeno, a base de analizar obsesivamente a prensa na procura de noticias do seu pai.

Martín Ferreiro nunca esqueceu, nin nos peores momentos do exilio, á familia que agardaba novas dende A Coruña. “Mandaba cartas que firmaba como tía Divina. Non se lle permitiu nin un “amada miña” que dirixir á miña avoa. Animaba ao seu fillo maior a seguir estudando tras rematar o Bacharelato, felicitaba os aniversarios...”, recolle o neto, que conserva fragmentos destas cartas nas que Ferreiro expresaba, en clave, todo o amor que gardaba cara a súa familia. Tamén unha esperanza de reencontro que, finalmente, non chegou a porto. “O meu avó viña dunha familia de canteiros. O curioso é que morreu nunha canteira. Aguantou en Gusen 11 meses, ata novembro de 1941. A única vez que o viron chorar, lembra Alamán Ferreiro, foi cando tivo que fuxir,“disfrazado cunha camisa azul de falanxista”. Nos anos sucesivos, a familia foi reconstruíndo a súa historia tomando como referencia os poemas que deixou escritos e as misivas enviadas. O recordo unánime deste día facilitará que os pasos de Martín Ferreiro, concelleiro de Obras Públicas no Concello da Coruña e fundador de Unión Republicana non volva perderse nunca. “Hai que lembrar ás vítimas. Son parte da nosa historia, do noso patrimonio”, pide o seu neto.

Actos de homenaxe adiados polas novas restricións da crise sanitaria

A Asociación pola recuperación da Memoria Histórica tiña previstos, para hoxe, unha serie de actos de homenaxe a Martín Ferreiro, que tiveron que ser suspendidos pola pandemia, e que a asociación prevé reubicar noutras datas cando a situación sanitaria mellore. Con motivo do Día das Vítimas do Holocausto, estaba previsto un acto conmemorativo no Concello, que ía contar coa presenza de autoridades municipais, representantes da asociación, e a do neto de Martín Ferreiro. Pola tarde, o arquitecto Xosé Lois Martínez ía ser o encargado de conducir un roteiro polos edificios máis significativos do periodo republicano, no que o homenaxeado fóra concelleiro, e, a continuación, celebraríase na Casa-Museo Casares Quiroga a presentación da súa biografía.