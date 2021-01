El Pleno extraordinario para debatir el convenio que el Concello y la Xunta firmarán para fijar los compromisos de la ampliación del hospital en Eirís se ha acabado con la aprobación del texto, sin cambios, con los votos favorables de PSOE y PP, la abstención de Marea Atlántica y BNG, y el único posicionamiento en contra de la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo.

El voto particular que presentó Marea Atlántica, para introducir cambios sustanciales en la redacción del documento, como que el crecimiento de las instalaciones se haga hacia el norte y no hacia el suroeste, como se recoge actualmente, para salvar las casas de los vecinos, o que el gasto en expropiaciones no exceda los nueve millones de euros, frente a los doce que calcula el convenio, no ha salido adelante, al contar con los votos favorables solo de BNG, Marea y Faraldo. El resto de la Corporación se posicionó en contra, por lo que el texto que se sometió a votación fue sin modificaciones.