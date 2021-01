A veces, resulta complicado enfrentarse a las sensaciones que uno mismo experimenta, sobre todo, si no las comprende. No siempre se tiene al lado a una persona de confianza con la que hablar o con una mano amiga que sirva de guía. Un hueco que desde la Asociación por la Libertad Afectivo Sexual A.L.A.S. se han propuesto cubrir usando como herramienta la iniciativa Punto Cero. Un proyecto que la entidad ha puesto en marcha para asistir en sus procesos del descubrimiento de su realidad afectivo sexual a quien así lo necesite. “Queremos ayudar a las personas que estén buscando su verdadero ser. Escucharles, ayudarles, darles las primeras nociones para que empiecen el camino de una forma tranquila, que no se sientan invadidos”, explica uno de los impulsores de la iniciativa, Fito Ferreiro.

La asociación, que se centra este año en el que resulta difícil organizar actos mayores en reformularse y rediseñar sus formas internas de proceder, juzgó necesario habilitar un espacio como este, pues todas sus iniciativas iban orientadas a personas del colectivo LGTB que ya tenían asumida su identidad y orientación. En este caso, Punto Cero busca brindar apoyo libre de etiquetas a quien se encuentre perdido al principio del camino.

“Son personas que no son todavía capaces de decir que son gays, lesbianas, transexuales o bisexuales, que tienen miedo. Intentaremos utilizar frases suaves que no supongan una carga, palabras como “diversidad” en lugar de LGTB, para que la gente no se asuste de entrada”, ejemplifica Ferreiro. La asociación, que llevará el proyecto cuando sea posible a centros educativos, ya ha empezado a recibir las primeras peticiones, en las que tanto jóvenes como personas de más edad buscan orientación con sus primeras dudas. Punto Cero guarda un lugar especial para las personas trans y sus familias, en el que Pilar Fonte será la encargada de ilustrar desde su experiencia como madre de una pequeña trans. “El proyecto está pensado para los inicios, cuando se empieza a manifestar que la identidad que le asignan a alguien al nacer no corresponde y así lo verbaliza. Los progenitores suelen estar desorientados”, expone Fonte.

Su labor es la escucha y el acompañamiento en un camino en el que todavía sigue reinando la desinformación, pues los canales que hay son limitados e inexactos. “Ese es el gran caballo de batalla. Animo a que contacten sin compromiso. Aquí van a encontrar un sitio seguro donde se les va a atender”, asegura Fonte.

El anonimato, para quien así lo precise, es otra de las garantías, por lo que el contacto puede establecerse o bien en el local de la asociación o bien a través de las redes sociales de la entidad, @alasacoruna, en el email puntocero@alasacoruna.org, en el teléfono 644 702 940, o a través del formulario de contacto de la página web.