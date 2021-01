Los vecinos de Eirís afectados por las expropiaciones para ampliar el hospital aseguran estar “muy enfadados y decepcionados” con el Concello tras la publicación del convenio, pues en él se detalla que las obras se realizarán en la “zona sur-oeste”, en un terreno sin desarrollar próximo a la escuela infantil Golfiño. “Eso no fue lo que se nos dijo la semana pasada en la reunión. No entendemos a qué viene esto, cuando se nos habló de ampliar el hospital hacia el parking privado y no hacia las viviendas”, expone la presidenta de la asociación de vecinos de Eirís Uxío Carré, Mónica Díaz.

Fuentes municipales señalan que su compromiso con los vecinos fue el de “minimizar la afectación lo máximo posible”, algo que, dicen, aparece reflejado en el convenio. Además, informa el Concello que en el PGOM “estaba previsto” el crecimiento del área hacia la zona que se ha marcado, por detrás del hospital.

Los vecinos defendieron en varias ocasiones la necesidad de revisar el proyecto para que se realizase el menor número de expropiaciones posible. “La alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, aseguraron que la ampliación no tenía por que ir hacia arriba, sobre las casas, sino que podía abrirse hacia la avenida de Lamadosa, junto al parque de Eirís”, apunta Díaz, que entiende que este plan podría afectar “a 43 viviendas”. Sobre estos datos, fuentes municipales aseguran que “todo dependerá del proyecto”, por lo que todavía no se ha definido el ámbito de expropiación.

La asociación vecinal ha convocado para hoy una concentración frente al Ayuntamiento, antes del pleno, con el objetivo de “pedir explicaciones” al Concello, aunque estas “llegarían tarde”, dado que el convenio se someterá hoy a aprobación. “En la única documentación que tenemos, la licitación que está en curso para la contratación de la redacción del proyecto de ampliación del Chuac, no está definido con claridad el ámbito de actuación”, recuerda la portavoz de esta entidad, que insiste en que tratarán de “hablar” con las administraciones para resolver el asunto.

Los afectados por estas expropiaciones cargan también contra la Xunta, de la que “no” tienen “noticias”, y a la que solicitaron una reunión que nunca se ha llevado a cabo. “Seguimos dependiendo de lo que sale en la prensa y en redes sociales a pesar del compromiso adquirido con nosotros hace un año de mantenernos informados en todo momento”, concluye.