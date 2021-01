El Pleno ha dado el visto bueno a la firma del convenio del Concello con la Xunta para ejecutar la ampliación del hospital. Lo ha hecho sin introducir cambios en el texto enviado a los grupos el pasado lunes, pasadas las ocho de la noche. Votaron a favor de la iniciativa el Gobierno local y el PP; Marea Atlántica y BNG se abstuvieron y la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, se posicionó en contra de la aprobación del documento, que recoge obligaciones para las arcas municipales valoradas en 26,3 millones de euros, aunque, en realidad, la aportación municipal será más alta, ya que en el convenio no está reflejado el dinero que el Concello dejará de ingresar al renunciar “durante toda la vida útil del hospital” a impuestos y tasas, como, por ejemplo, el Impuesto de Bienes Inmuebles.

La aprobación del convenio, para su posterior firma con la Xunta, era el único punto del pleno extraordinario. El portavoz municipal, José Manuel Lage, explicó, a petición de la oposición, los motivos que habían hecho cambiar el discurso del Gobierno local que, hace tan solo unos meses creía que el texto “rozaba la ilegalidad” y ahora está de acuerdo con rubricarlo con la Xunta, a pesar de que la aportación económica pasa de 22,2 millones a 26,3. Lage aseguró que el posicionamiento había cambiado en base a los informes de los técnicos municipales. El borrador solo recogía las obligaciones del Concello y no las de la Xunta, tampoco los plazos de ejecución y no ponía precio a partidas como la cesión municipal de la finca de más de 8.000 metros cuadrados al Sergas —y que ahora se valora en 2,3 millones de euros— o el desembolso que supondrá dotar de servicios públicos a las nuevas instalaciones, como agua, luz y recogida de basuras —con un coste estimado de 1,8 millones de euros—.

Y es que, al introducir un anexo de inversiones en el que se establecen también los compromisos de la Xunta y las anualidades en las que ambas administraciones tendrán que hacer frente a las aportaciones, el convenio tiene ya otra consideración legal. Puntualizó también que este es solo un “convenio marco” y que, tras este, tendrán que aprobarse otros convenios específicos para que la ampliación del hospital se convierta en realidad.

Antes de la votación del documento, Marea Atlántica presentó un voto particular, que fue apoyado por el BNG y por Isabel Faraldo, para intentar introducir modificaciones en el texto, como que la partida para expropiaciones, que ahora está fijada en un máximo de doce millones de euros, no excediese lo nueve millones; que se incluyese la ampliación hacia el noroeste, en lugar de hacia el suroeste, ya que no afectaría a tantas viviendas, que se garantizase que el Concello tendría voto tanto en la elección del diseño ganador como en el expediente del justiprecio de las expropiaciones y que se emitiesen informes técnicos sobre la disponibilidad de crédito para hacer frente a las exigencias del convenio, Estas propuestas no salieron adelante, ya que las tumbaron los votos en contra de PSOE y PP.

El portavoz no aclaró en sus intervenciones los motivos por los que, tal y como pedían los vecinos, no se recoge la posibilidad de que el hospital crezca hacia el aparcamiento cubierto y el parque de Eirís, sino hacia el suroeste. Fuentes municipales aseguraron a este diario que la ampliación en esa dirección podría hacerse en una parcela aún sin desarrollar, por debajo de las casas, donde está la escuela infantil Golfiño.

Tanto Faraldo, como Avia Veira, del BNG, y María García, de Marea Atlántica, afearon ayer al Gobierno local que convocase de urgencia el pleno y que diese a penas doce horas a los miembros de la oposición para estudiar la documentación del convenio y poder formar una opinión sobre su contenido para emitir su voto en la comisión de portavoces y en el Pleno un día después. “Tenemos Pleno ordinario la semana que viene y podríamos tratar este asunto dentro del orden del día”, argumentaron.

El debate, salvo por las intervenciones de la portavoz del PP, Rosa Gallego, estuvo plagado de críticas a la Xunta, por haber dejado la ampliación del hospital de A Coruña “para el final”, aunque el portavoz municipal quiso también valorar que la inversión de la Xunta será la mayor en instalaciones sanitarias de Galicia, 431 millones de euros, y que, a diferencia de otros pliegos, el de A Coruña liga la exención de las tasas municipales a que la gestión del hospital sea pública.

Todos los grupos se mostraron partidarios de que las instalaciones del hospital se amplíen, aunque no en las condiciones en las que Xunta y Concello han pactado resolverlo. Veira defendió ayer que el Concello se haga cargo de la construcción de los viales, ya que la movilidad es competencia municipal, pero discrepa en la financiación de las expropiaciones, ya que la ampliación del hospital es una obra para toda la comarca y solo el Concello y la Xunta se encargan de pagarla. Veira reivindicó también que “el ladrillo no es la solución” del sistema sanitario, sino la mayor inversión en personal.

María García pidió al Concello que solicitase más peso en la toma de decisiones sobre la ampliación del hospital, como que apueste por el crecimiento hacia el noroeste para salvaguardar las viviendas ya existentes o que pueda estar en el foro en el que se elija el diseño final del proyecto y también en el que decida el justiprecio de las expropiaciones.

Rosa Gallego defendió que, en el convenio, ya está recogido que la afección a las viviendas ha de ser la mínima posible e instó al Concello a negociar con la Diputación para que aporte fondos a la construcción de estas instalaciones. El ente provincial no cerró la puerta a esta posibilidad, a pesar de que no tiene competencias en sanidad.

Lage lamentó ayer que el Pleno no se cerrase con un apoyo unánime al convenio al que aseguró que se había llegado tras una “ardua negociación” con la Xunta y partiendo de posiciones muy diferentes, que acabaron convergiendo.