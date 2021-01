O Concello vén de aprobar fóra da orde de día da Xunta de Goberno Local unha proposta de ordenanza para o uso do galego no eido municipal, que ten como obxectivos potenciar o uso do galego na Administración local, entre os seus traballadores e traballadoras e tamén nas súas comunicacións, tanto nas escritas como nas orais. Este documento, que terá que ser aprobado polo Pleno, para a súa entrada en vigor, está redactada sobre as bases da normativa da Deputación da Coruña e de concellos como Betanzos, Carballo, Teo e Ponteceso, que xa teñen un documento en vigor deste tipo.

O proxecto de ordenanza irá na orde do día do Pleno ordinario de febreiro, tal e como adiantara o voceiro do BNG, Francisco Jorquera, logo da reunión co Goberno local para facer seguemento dos acordos acadados para a investidura de Inés Rey como alcaldesa da Coruña. Este era un compromiso dos que, segundo o documento, se tiña que ter posto en práctica durante o primeiro ano de mandato, aínda que o texto non foi aprobado nese periodo marcado. Aínda esta semana, a Universidade da Coruña emitiu un informe sobre o texto proposto, co obxectivo de que se axuste á legalidade vixente e poida ser de aplicación sen ser recurrida.

E Que implica esta ordenanza? A diferencia doutras normativas, a ordenanza de uso do galego da cidade non avoga polar “normalización” senón por primar a lingua galega nas comunicacións e contactos para acadar o obxectivo de que non esmoreza e que se convirta en lingua vehicular sen ter que ter unha discriminación positiva.

E Cal é o seu eido de aplicación? Esta normativa de ámbito municipal non só se atinxe ao Concello senón tamén a todos os organismos autónomos que dependen del, como pode ser a rede de bibliotecas, os museos, as fundacións ou a malla de escolas infantís. Esta normativa é aplicable tamén ás empresas adxudicatarias de contratos municipais. Así pois, a lingua de entrada de todos os servizos de todas as unidades administrativas ha de ser o galego, tanto en lingua oral coma escrita. Os contestadores automáticos tamén han de ter como primeira opción o galego. Tamén se terán que facer en galego as convocatorias, por exemplo, do Pleno.

E Só se poderá ter relación en galego co Concello? Non, os veciños e as veciñas terán a posibilidade de seren atendidos en castelán se así o demandan. Tampouco obriga a que os concelleiros utilicen o galego nas súas exposicións orais no Pleno, que poderán escoller en que lingua se expresan, aínda que documentación como os votos particulares ou as propostas de acordo si que terán que estar escritas en galego.

E E os anuncios e as actividades? As campañas publicitarias deberanse facer en galego e publicar así, sen prexuízo de que se poidan traducir a outras linguas para a súa difusión, porén os anuncios de promoción de actividades, por exemplo, si que se deberán difundir en galego. Os altos cargos do Concello si que teñen a obriga de utilizaren o galego como lingua normal cando falen en representación do Concello e as clases e actividades comunicativas que organice a Administración municipal tamén se deberán impartir en galego.

E E os contratos? Para as compras de material que faga o Concello primará aquelas, se é posible, que sexan en galego, como a etiquetaxe en lingua galega aínda que, en ningún caso, este extremo poderá ser razón para a exclusión dos licitadores dun concurso.

E Que pasa cos rótulos e coa toponimia? Os edificios municipais han de respectar a toponimia oficial; todos os vehículos do parque móbil municipal serán rotulados en galego e tamén os das concesionarias, así como o vestiario. No ámbito das súas competencias, o Concello promoverá a recuperación da historia, da toponimia e microtoponimia da cidade, iso implica que, á hora de poñer novos nomes, se avogará pola tradición e non pola “invención”, e só se poderá aprobar un nome honorífico se este non sepulta o nomenclátor tradicional.

E Que outros aspectos recolle? A utilización da linguaxe inclusiva, tamén a calidade e a corrección lingüística, de xeito que os textos serán revisados polo servizo de normalización. O Concello tamén realizará accións formativas para difundir a lingua galega entre os veciños e veciñas, tamén entre as asociacións e para fomentar o prestixio da lingua propia. Incluso poderá conceder subvencións a entidades que organicen actividades co obxectivo de que o galego gañe falentes e valorará como criterio positivo na concesión de axudas as iniciativas que contribúan á normalización e ao incremento do uso do galego. Todas as comunicacións subvencionadas polo Concello, como carteis, publicidade ou entradas en redes sociais deberán ser emitidas en galego.