Un trámite menos, sí, pero siguen faltando las firmas que le dan validez al convenio que el Concello y la Xunta acordaron para la ampliación del hospital en Eirís. El Consello de la Xunta le dio ayer luz verde a esta rúbrica que, presumiblemente, se realizará en unos días, toda vez que el Pleno del Ayuntamiento, en una sesión extraordinaria, consiguió también los apoyos necesarios —de Gobierno local y PP— para que la tramitación siga adelante sin introducir cambios en la redacción del documento.

En el texto, la Xunta se compromete a invertir 431 millones de euros, y el Concello a hacer una aportación de 26,3 millones a la obra, de los cuales, 2,3 millones pertenecen al valor de una finca de 8.000 metros cuadrados que cederá el Ayuntamiento al Sergas. El montante al que harán frente las arcas municipales es superior al que se establece en el convenio, ya que uno de los compromisos no está cuantificado, el de la renuncia “durante toda la vida útil del hospital” al cobro de tasas e impuestos municipales. Esta exención está ligada a que la gestión y titularidad de las nuevas instalaciones sean de carácter público, según recordó el miércoles en el Pleno el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas.

El Concello tendrá que pagar un máximo de doce millones de euros en expropiaciones y 10,2 millones en la ejecución de viales, así como 1,8 millones por las obras derivadas de dotar a las nuevas instalaciones sanitarias de servicios públicos, como luz, agua o gas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer, tras la reunión del Consello de la Xunta, que será la “mayor obra hospitalaria que se ejecutará en esta legislatura”, y destacó que la inversión de Xunta y Concello permitirá doblar la superficie construida del hospital en Eirís, incrementar un 108% los puestos de urgencias, contar con un 50% más de consultas y disponer de un 15% más de camas y de un 50% de habitaciones individuales. Los vecinos afectados por las obras —aproximadamente medio centenar de familias— se quejan de que, si bien el convenio pone que la ampliación y los viales harán de hacerse con el mínimo impacto sobre las viviendas existentes, no recoge lo que ellos pensaban que salvaría más casas de la expropiación, que es que el hospital crezca hacia el norte, donde está el aparcamiento cubierto y el parque de Eirís, sino que especifica que la ampliación se ejecutará en el suroeste, que es donde están las viviendas y también una parcela en la que todavía no se ha construido, donde la escuela infantil Golfiño.

Marea Atlántica intentó —mediante la presentación de un voto particular, que fue apoyado por BNG y la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo— introducir cambios el pasado miércoles en la redacción del convenio para que, por ejemplo, la cuantía de las expropiaciones no excediese los nueve millones de euros y, de este modo, blindar las viviendas. El voto particular no salió adelante por la oposición de PSOE y PP.