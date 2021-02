En su discurso de esta mañana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo que la ampliación del hospital se haría "exactamente igual" a como se había presentado a los sanitarios a principios del año pasado. A preguntas de este diario, toda que todavía no hay diseño y que en el convenio se especifica que se realizará con la menor incidencia posible para los residentes de la zona, el mandatario puntualizó que será cuando se presente el proyecto el momento en el que se sepa con certeza cuál es la superficie afectada. Ya que, actualmente, el proceso de ampliación se encuentra todavía en fase de licitación, por lo que no hay nada definido.

"No nos perdonaríamos construir un hospital de forma deficiente, ni nos lo perdonarían los pacientes ni los ciudadanos ni nosotros, pero todo lo que no se tenga que utilizar, no se utilizará, todo aquello que se pueda salvar, se salvará y, por supuesto, habrá, espero, un acuerdo con la mayoría de la gente afectada, porque no tenemos más interés que indemnizar por el valor real de los inmuebles que se ocupen", ha asegurado Feijóo.

Los vecinos descubrieron el año pasado que la ampliación del hospital borraba del mapa aproximadamente medio centenar de viviendas, por lo que, esta mañana, acudieron a protestar a María Pita, antes y después de la firma del convenio.

"El objetivo de las dos Administraciones públicas [Xunta y Concello] es construir un hospital para los próximos cincuenta años y afectar al número mínimo de personas posibles y dar un precio justo a aquellas que se vean afectadas. Es lo que nos mueve, la justicia en los precios y un diseño claro, confortable y que sea lo más compatible posible con las propiedades privadas que colindan con el hospital", ha remarcado el presidente. En la documentación de los pliegos de licitación se recoge la posibilidad de que los vecinos expropiados puedan ser realojados por la propia Administración en la zona, de modo que recibirían una expropiación en especie, en lugar de monetaria.