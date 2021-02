El convenio marco que regirá las inversiones y las actuaciones para la ampliación de las instalaciones sanitarias del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) cuenta, desde ayer, con la firma del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa, Inés Rey. Por ahora, es solo un documento con compromisos económicos y de plazos ya que necesita ser desarrollado y que otros textos establezcan los pormenores de la actuación, que contará con una inversión de más de 450 millones de euros, de los cuales, más de 430 los pondrá la Xunta, y aproximadamente 26,3 millones, el Concello.

Feijóo y Rey reivindicaron ayer, en este acto de la firma, que se presentó en el salón de plenos y al que solo acudieron representantes de PP y PSOE, el diálogo para llegar a acuerdos; “la política” frente a “la propaganda”, según dijo Rey.

Fueron estos dos grupos, los mayoritarios en María Pita, los que votaron a favor del texto del convenio, en el Pleno extraordinario que se celebró la semana pasada para dar luz verde a la firma. Marea Atlántica y BNG se abstuvieron en la votación, al entender que el texto podría mejorarse, por ejemplo, cambiando la orientación del crecimiento del hospital, que está marcado hacia en suroeste —hacia la zona de la escuela infantil Golfiño— y establecerla hacia el noroeste —donde el aparcamiento cubierto—, como proponen los vecinos, para poder salvar sus viviendas de la expropiación. La concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, votó en contra de la firma del texto.

Feijóo reivindicó ayer que este convenio es el primer paso hacia la construcción de unas instalaciones hospitalarias “para los próximos cincuenta años”. Con la firma de este convenio, el Concello asume la responsabilidad de ceder a Sanidade una finca de más de 8.000 metros cuadrados, también la de financiar con hasta doce millones de euros las expropiaciones que permitirán disponer del suelo necesario para realizar las obras, también tendrá que invertir 10,2 millones de euros en la ejecución de los viales de acceso. El texto también obliga a las arcas municipales a asumir el coste de llevar los servicios públicos a las nuevas instalaciones, como la luz y el agua, y a renunciar al cobro de tasas e impuestos al hospital durante toda su vida útil.

“La Xunta se encargará de lo demás”, explicó ayer Feijóo, que reivindicó que la ampliación del hospital supondrá la creación de “6.000 puestos de trabajo” directos e indirectos mientras se ejecuten las obras de lo que supondrá un aumento del “108% de los puestos de urgencias; elevar en un 50% las consultas y el número de habitaciones individuales; y sumar un 15% más el número de camas”.

A finales del año pasado, la Xunta sacó a concurso los documentos técnicos y de tramitación urbanística —con una inversión de 7,6 millones de euros-— con el objetivo de que se puedan empezar a ejecutar las obras “en 24 meses”. Actualmente, está en construcción lo que la Xunta denominó Fase 0, pero que es, en realidad, la última del plan director de 2001, y que tiene como objetivo crear una nueva área de hospitales de día, una nueva planta de hospitalización y ampliar el espacio de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En su intervención, la alcaldesa reivindicó “el diálogo” para llegar a acuerdos con las Administraciones independientemente de quién gobierne y la política de dejar atrás “la propaganda” para desbloquear proyectos, aunque afeó a la Xunta que hubiese dejado “para el final” la renovación de las instalaciones sanitarias”. Para Rey, la firma del convenio supone también “blindar la sanidad pública”, ya que el convenio liga la exención de las tasas e impuestos a que la titularidad y la gestión de las instalaciones sea pública. Rey adelantó también que no sería el último gran acuerdo para la ciudad en su mandato.

Feijóo: “Todo lo que se pueda salvar, se salvará y habrá, espero, un acuerdo con la mayoría de la gente afectada”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer, en su discurso, que la ampliación del hospital se haría “exactamente igual” a como se había presentado a los sanitarios a principios del año pasado. Ese proyecto incluye que se construya un edificio igual al existente, como si fuese un espejo, justo enfrente del actual y una gran plaza donde ahora hay viviendas. A preguntas de este diario, sobre cómo se conjugaría ese diseño y la cláusula del convenio que habla de causar el mínimo impacto posible a las viviendas ya existentes, el presidente comentó que, actualmente, todavía el proceso está en “fase de licitación”, por lo que, primero, aún ha de hacerse un anteproyecto y, más adelante, definirse el proyecto.

“No nos perdonaríamos construir un hospital de forma deficiente, ni nos lo perdonarían los pacientes ni los ciudadanos ni nosotros, pero todo lo que no se tenga que utilizar, no se utilizará, todo aquello que se pueda salvar, se salvará y, por supuesto, habrá, espero, un acuerdo con la mayoría de la gente afectada, porque no tenemos más interés que indemnizar por el valor real de los inmuebles que se ocupen”, contestó ayer Feijóo. No será, entonces, hasta que se conozca el proyecto cuando se sepa con certeza qué terrenos han de ser expropiados y cuáles pueden salvarse.

El Concello defendió, al menos hasta ahora, que no sería necesario expropiar todas las viviendas que se eliminaban en la primera imagen del proyecto presentada por la Xunta el año pasado, ya que el hospital podría crecer hacia el suroeste, en una finca que está por debajo de las casas, donde la escuela infantil Golfiño. No es lo que pedían los vecinos —y lo que les dijo el Concello que sería su propuesta —que solicitaban que el desarrollo se hiciese hacia la zona del aparcamiento cubierto y el parque de Eirís. Será la Xunta quien decida qué diseño se realiza finalmente, entre las propuestas que se presenten al concurso abierto, que prima, entre otras cuestiones, que las obras se puedan realizar por fases, para que puedan entrar en servicio según se vayan acabando.

Los vecinos descubrieron el año pasado que la ampliación del hospital borraba del mapa aproximadamente medio centenar de viviendas, por lo que, ayer por la mañana, acudieron a protestar a María Pita, antes y después de la firma del convenio, bajo el lema “Novo Chuac si, pero non así”.

“El objetivo de las dos Administraciones públicas [Xunta y Concello] es construir un hospital para los próximos cincuenta años y afectar al número mínimo de personas posibles y dar un precio justo a aquellas que se vean afectadas. Es lo que nos mueve, la justicia en los precios y un diseño claro, confortable y que sea lo más compatible posible con las propiedades privadas que colindan con el hospital”, remarcó el presidente, en respuesta a este diario.

En la documentación de los pliegos de licitación se recoge la posibilidad de que los vecinos expropiados puedan ser realojados por la propia Administración en la zona, de modo que recibirían una expropiación en especie, en forma de vivienda, en lugar de monetaria.

Marea Atlántica renunció ayer a estar en el acto de firma del convenio en protesta por los “puntos oscuros” que tiene el texto, así como por “los recortes” en el sistema sanitario. Marea Atlántica presentó un voto particular en el pleno extraordinario —que no consiguió prosperar, ya que PP y PSOE votaron en su contra— para que el Concello tuviese protagonismo no solo en la elección del proyecto que se ejecutará —y que, según el cronograma de la Xunta, no finalizará hasta 2027— así como en el foro en el que se decidan los precios de expropiación.