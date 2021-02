Las escuelas infantiles, colegios, institutos y centros de Formación Profesional de A Coruña han notificado 491 positivos por coronavirus, lo que ha obligado al cierre de nueve aulas. El aumento de casos va en sintonía con los datos que cada día expone la Consellería de Sanidade, que corresponden a una tercera ola que explotó tras la Navidad. Han pasado 20 días desde que se retomaron las clases tras las vacaciones y los positivos en las aulas se han multiplicado por diez si se comparan con el mismo periodo de septiembre, dos semanas después del inicio del curso, cuando había 43 infectados y 4 clases cerradas.

Los colegios más afectados son Liceo La Paz, que ha notificado 27 casos; Eirís, con 24; y La Grande Obra de Atocha, que tiene 23 positivos. Cuando un centro detecta un caso de coronavirus en sus aulas, se activa el protocolo para evitar más contagios y se mandan a casa a aquellos algunos que han estado en contacto con el positivo. ¿Cuál es el problema? “La desinformación”, explica la presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de A Coruña (Fanpa), Lola Blanco, que detalla que las familias se quejan de que “con la ley de protección de datos, no se puede decir quién es el positivo, lo que deriva en bulos e incertidumbre”.

Blanco manda un mensaje de “tranquilidad” a aquellos padres y madres a los que les surgen “mil dudas” cuando se enteran que un alumno es positivo en COVID-19. “Los colegios son más seguros que la calle”, sentencia. Ese también es el lema que defiende el presidente de los directores de centros públicos de la ciudad, Antonio Leonardo Pastor: “Los colegios siguen siendo sitios seguros, pues los contagios vienen del exterior”.

El también director del Curros Enríquez reconoce que “han aumentado los casos”, como ocurre “en la sociedad en general”, pero eso no quita que colegios e institutos “sigan los protocolos a rajatabla y no hayan relajado las medidas” para evitar contagios. “Las familias y los estudiantes están respondiendo de una forma muy buena. Están muy concienciados. No recuerdo decirle a un niño que tenga que subirse la mascarilla”, indica Pastor.

Lo que preocupa a las asociaciones de padres y madres de alumnos es que la Ley de Protección de Datos también les impide a ellos saber quién ha dado positivo en el comedor o en las actividades extraescolares que ellos mismos gestionan. “Hay centros que tienen equipos COVID que hacen planos de dónde se sientan los niños y con quién, para que sea más sencilla la trazabilidad de contactos, pero es difícil que la coordinación sea perfecta”, comenta Lola Blanco, que insiste en que los alumnos están “más seguros en clase que en el parque”.

Los centros educativos han tenido que adaptarse a las entradas escalonadas para evitar aglomeraciones, a la distancia de seguridad, las mamparas —en algunos casos—, las mascarillas, el lavado de manos, los grupos burbuja y los geles hidroalcohólicos por todas las esquinas. Antonio Leonardo Pastor sigue defendiendo, como ya hizo en el confinamiento de hace casi un año, que la educación presencial “es fundamental, sobre todo para Infantil y Primaria”. Señala que el aumento de casos que se ha notificado en las últimas semanas “no supone un porcentaje tan elevado como para pensar en la enseñanza online”. De todos modos, el director del colegio Curros Enríquez asegura que el profesorado “ya está preparado para poner el aula virtual en funcionamiento”. “Esta vez no nos cogería por sorpresa”, concluye, aunque insiste en que “el nivel de concienciación es alto”.