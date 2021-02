El grupo municipal de Marea Atlántica refuerza sus argumentos con los que la semana pasada presentó un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Alcaldía por el que la concejal no adscrita Mónica Martínez pasó a formar parte del Gobierno local al informar a través de una nota de que el Consejo Consultivo de Castilla y León dictó el mes pasado que los ediles no adscritos no pueden integrar un ejecutivo municipal.

“Un concejal no adscrito no puede ser designado teniente de alcalde ni miembro de la Junta de Gobierno, y tampoco puede ejercer cargo por delegación del alcalde. Consecuente, tampoco podrá percibir retribución por tales conceptos”, expresa el órgano castellano-leonés en un dictamen del pasado 21 de enero.

Marea critica a la alcaldesa, Inés Rey, por “vulnerar” la ley de bases de régimen local al “negarse a corregir la situación. El grupo municipal denuncia a Martínez, actual concejal de Deportes, por “transfuguismo”, razón por la cual interpuso recurso ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo. La edil renunció en junio pasado a la portavocía de Ciudadanos y tres meses después fue incorporada al Gobierno local.

Fuentes municipales, que no se pronunciaron sobre el recurso presentado por Marea defienden la legalidad de la incorporación de Mónica Martínez al contar su nombramiento con el aval del secretario municipal.